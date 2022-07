Xavi en Laporta spreken zich uit over ‘centrale verdediger’ Frenkie de Jong

Zondag, 24 juli 2022 om 15:02 • Jordi Tomasowa

Frenkie de Jong moet het bij Barcelona voorlopig doen met een rol als centrale verdediger. Zaterdagnacht had trainer Xavi tijdens de 0-1 oefenzege tegen Real Madrid opnieuw geen plaats voor de Oranje-international op zijn middenveld. Edwin Winkels van het Algemeen Dagblad suggereert dat na het bestuur nu ook Xavi bezig is om De Jong weg te pesten. De middenvelder weigert te vertrekken, terwijl Manchester United en Barcelona al akkoord zijn over een transfer.

Het middenveld van Barça bestond in de eerste helft tegen Real uit Sergio Busquets, Gavi en Pedri. De Jong vormde in de tweede helft het hart van de defensie en moest toezien hoe het middenveld toen werd ingevuld met Nico, Sergi Roberto en Franck Kessié. Winkels van het Algemeen Dagblad sluit net als Spaanse media niet uit dat Xavi na het bestuur nu ook bezig is om de 23-jarige middenvelder weg te pesten door hem enkel nog als centrale verdediger te gebruiken.

Xavi wilde hier na afloop van het gewonnen oefenduel met Real Madrid in de Verenigde Staten echter niks van weten. “Ik ben hier niet om een signaal af te geven”, zei de oefenmeester tegenover Spaanse media. “Ik heb al met Frenkie gesproken, ik waardeer hem heel erg.” Toch sluit Xavi een vertrek van De Jong niet uit. “Hij is een belangrijke speler, maar we moeten ook kijken naar onze financiële situatie.”

Joan Laporta gaf begin juli in een interview met Cadena Cope aan er alles aan te doen om De Jong voor Barcelona te behouden. Tegenover ESPN ging hij zondagochtend opnieuw op de situatie van de middenvelder in. “Frenkie de Jong is onze speler, we houden echt van hem”, zei Laporta. “We hebben een aantal aanbiedingen voor Frenkie ontvangen, maar we zijn daar vooralsnog niet op ingegaan, omdat we met hem willen praten en precies willen weten wat hij wil.”