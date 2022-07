Bale maakt zijn eerste goal voor Los Angeles FC: ‘Voel me meteen thuis’

Zondag, 24 juli 2022

Gareth Bale heeft zijn eerste doelpunt in dienst van Los Angeles FC gemaakt. De 33-jarige aanvaller kwam tegen Sporting Kansas City halverwege de tweede helft als invaller binnen de lijnen en bepaalde de eindstand uiteindelijk op 0-2. Voor Bale was het zijn tweede invalbeurt op rij.

Los Angeles kwam tien minuten na rust op voorsprong via Cristian Arango, die doelman John Pulskamp met een hard schot in de korte hoek kansloos liet. De voorsprong was voor trainer Steve Cherundolo aanleiding om Bale na 65 minuten als invaller in te brengen. De Welshman bewees in de slotfase zijn waarde door de drie punten met zijn eerste goal in dienst van Los Angeles veilig te stellen. Bale ontving de bal na een counter van Arango, kapte naar binnen en verschalkte Pulskamp eveneens met een schot in de korte hoek.

Gareth Bale maakt zijn eerste goal voor @LAFC ?? pic.twitter.com/EOnnQbWd0O — ESPN NL (@ESPNnl) July 24, 2022

“Ik heb het hier enorm naar mijn zin”, zegt Bale op de clubsite van Los Angeles. “Iedereen binnen de club heeft me snel het gevoel gegeven dat ik welkom ben en ik voel me meteen thuis. “Ik denk dat elke speler je zal vertellen dat als ze zich gelukkig en gesetteld zijn, ze hun beste voetbal spelen. Dus ik hoop dat dat zo blijft.”

Bale is bovendien goed te spreken over de samenwerking met zijn collega-aanvallers Carlos Vela en Arango. “Ik denk dat het altijd even wennen is om met nieuwe spelers samen te spelen, maar we begrijpen elkaar goed. Goede aanvallers weten altijd waar ze moeten staan, met of zonder bal. Het zijn geweldige spelers. Hopelijk raken we snel verder op elkaar ingespeeld en kunnen we samen nog veel meer doelpunten maken.”