Tuchel schrikt zich een ongeluk na pijnlijke oorwassing tegen Arsenal

Zondag, 24 juli 2022 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Chelsea heeft in de nacht van zaterdag op zondag een pijnlijk oefennederlaag geleden tegen Arsenal. De equipe van Thomas Tuchel kwam onthutsend zwak voor de dag en ging in Orlando met liefst 4-0 onderuit. Bij the Blues verscheen onder meer Raheem Sterling aan de aftrap, terwijl Oleksandr Zinchenko debuteerde namens the Gunners. Gabriel Jesus, Martin Ødegaard, Bukayo Saka en Albert Sambi verzorgden de doelpunten.

Slechts vijftien minuten had Jesus nodig om voor zijn tweede treffer aan te tekenen in het shirt van Arsenal. De van Manchester City overgekomen aanvaller werd gevonden door Granit Xhaka en wipte de bal fraai over de uitkomende Édouard Mendy. Na ruim een half uur spelen werd de score verdubbeld door Ødegaard, die op aangeven van Gabriel Martinelli raak schoot uit de draai. In de tweede helft werd de score verder uitgebouwd door Saka (rebound) en Sambi (kopbal), tot ongenoegen bij Tuchel.

"We zijn verslagen door een team dat komend seizoen niet in de Champions League speelt", aldus de gefrustreerde Duitser. "We waren simpelweg niet goed genoeg. We waren absoluut niet strijdlustig. Het zorgwekkende is het niveau van toewijding, zowel fysiek als mentaal. Dat lag bij Arsenal vele malen hoger dan bij ons." Chelsea raakte nog wel de paal via Mason Mount, maar wist voor de rest amper gevaar te stichten. Hakim Ziyech werd na ruim een uur spelen binnen de lijnen gebracht, maar kon eveneens geen vuist maken. De twintig minuten voor tijd ingevallen Kalidou Koulibaly kon Tuchel wel bekoren.

"Hij was de beste speler op het veld voor ons. Op een avond waarop niets goed voelde was hij het enige lichtpuntje", aldus Tuchel, die het momenteel somber inziet voor de Londense formatie. "Ik weet niet of ik ooit een wedstrijd heb verloren in de voorbereiding met 4-0. Ik kan me niet herinneren dat ik in de voorbereiding niet twee wedstrijden op rij heb gewonnen. Ik vind het belangrijk om een goede voorbereiding te draaien, in alles: sfeer, gevoel, prestatie, geloof. We moeten een manier zien te vinden om hier doorheen te komen, want het doet heel pijn op dit moment."