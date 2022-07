Napoli neemt afscheid van clubicoon Mertens: ‘Moeten jonge spelers kopen’

Zondag, 24 juli 2022 om 12:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:53

Dries Mertens vertrekt definitief bij Napoli. De 35-jarige aanvaller beschikte bij i Partenopei over een aflopend contract. Na maandenlange onderhandelingen bevestigde voorzitter Aurelio de Laurentiis dat de club en Mertens het niet eens zijn geworden over een nieuwe verbintenis.

“Ik voel de liefde voor de club, maar ik moet ook ondernemer zijn”, zei De Laurentiis bij Radio Kiss Kiss. “Iedereen vraagt naar Mertens, maar het draait om de centen. Ik bood hem eerst 1,8 miljoen euro. Vervolgens 2 miljoen. Toen ik hem dat laatste voorstel van 2,4 miljoen euro deed, weigerde hij opnieuw. Toen heb ik Dries verteld dat ik hem het beste wens. Voor hem, voor zijn vrouw, voor zijn zoon Ciro.”

“Aan de ene kant bedankte ik hem voor alles wat hij ons heeft gegeven. Met al die buitengewone doelpunten”, vervolgde De Laurentiis. “Maar aan de andere kant heb ik geld nodig om jonge spelers te kopen, waar Napoli de komende jaren op kan bouwen.” Voor Mertens komt er zodoende na negen jaar een afscheid bij Napoli. Hij speelde in totaal 397 wedstrijden voor Napoli. Mertens maakte in die wedstrijden 148 doelpunten. Daarmee is hij de speler met de meeste goals voor Napoli ooit, gevolgd door clublegendes als Lorenzo Insigne en Marek Hamsik (allebei 121) en Diego Maradona (114).

Met een compilatie van zijn mooiste goals bedankt Napoli Mertens voor bewezen diensten. De afgelopen weken werd hij onder meer gelinkt aan AS Roma, Royal Antwerp en Olympique Marseille. Een binnenlandse transfer naar Roma lijkt niet langer een optie, aangezien Paulo Dybala recent de transfervrije overstap van Juventus naar i Giallorossi maakte.