Nagelsmann zet vraagtekens bij fitheid De Ligt: ‘Zwaarste training in vier jaar’

Zondag, 24 juli 2022 om 12:15 • Laatste update: 12:30

Matthijs de Ligt heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer zijn opwachting gemaakt in het shirt van Bayern München. De van Juventus overgekomen verdediger werd in een oefenwedstrijd tegen Manchester City (1-0 verlies) na een uur spelen binnen de lijnen gebracht voor Dayot Upamecano en lijkt daar voorlopig genoegen mee te moeten nemen. Na afloop van het duel plaatste trainer Julian Nagelsmann openlijk vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van de Oranje-international en wees daarbij met de beschuldigende vinger naar Juventus.

Nagelsmann zag een teleurstellend optreden van zijn ploeg. Het duel, dat werd geteisterd door het slechte weer en twee helften kende van veertig minuten, werd beslist door debutant Erling Braut Haaland. "We hadden problemen en geen controle over het spel in de eerste tien minuten. Na de rust deden we het iets beter. Jamal Musiala was briljant in de tweede helft", aldus de oefenmeester. Ook Marcel Sabitzer kon rekenen op lovende woorden van Nagelsmann. Bayern heeft met het vertrek van Robert Lewandowski een behoorlijke jas uitgedaan, maar investeerde onder meer fors in de komst van De Ligt.

De Nederlander lijkt echter nog niet te kunnen tippen aan de fysieke eisen bij zijn nieuwe werkgever. De Ligt moest deze week afhaken bij een conditionele inspanning en lijkt nog niet klaar voor een hele wedstrijd. Ook tegen DC United (6-2 winst) deed hij midweeks slechts een klein half uur mee. "Het was een normale training, maar ik heb gehoord dat het niet gemakkelijk was om fit te blijven in Italië. We moeten hard met hem aan het werk. De Ligt zei na afloop van de training dat het de zwaarste training was in vier jaar", aldus Nagelsmann.

Bayern is erbij gebaat dat De Ligt snel op niveau komt, daar aanstaande zaterdag al de eerste officiële test op het programma staat. De Duitse landskampioen speelt dan tegen bekerwinnaar RB Leipzig in de strijd om de Duitse Supercup. De Bundesliga begint over twee weken (5 augustus) met een uitwedstrijd tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. De eerste topper tegen Borussia Dortmund staat gepland voor 8 oktober. Naast De Ligt kwamen ook Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Joshua Zirkzee in de tweede helft in actie tegen Manchester City.