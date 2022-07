Shock move: Atlético zet Griezmann in de etalage om Ronaldo te verwelkomen

Cristiano Ronaldo staat in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid, weet The Times. Het Engelse dagblad komt zondag met de pikante berichtgeving, maar plaatst wel meteen de kanttekening dat er een aantal hobbels te overwinnen zijn voor de Spaanse topclub. Zo moet er onder meer geld worden vrijgemaakt om de komst van Ronaldo te kunnen financieren. Antoine Griezmann is om die reden in de etalage gezet, zo klinkt het.

Ronaldo zou zelf een overgang naar Atlético wel zien zitten. De Portugese sterspeler wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. Bij Atlético heeft Ronaldo zelfs de kans om een gooi te doen naar de eindzege in het grootste Europese clubtoernooi, schrijven Engelse media. Er dienen echter wel een aantal belangrijke hobbels te moeten worden weggenomen. De gortige salariseisen lijken het belangrijkste obstakel.

Ook zijn verleden bij Real Madrid zou de overgang niet vergemakkelijken. Gedurende zijn dienstverband bij De Koninklijke scoorde hij tegen geen enkele club vaker dan tegen Atlético. In 2019 werd Ronaldo massaal uitgejouwd in het Wanda Metropolitano, toen hij als speler van Juventus met een hattrick hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Atlético in de Champions League. Bovendien strijkt de Portugees een flink salaris op, waardoor de Madrilenen genoodzaakt zijn om spelers van de hand te doen.

Ondanks zijn uitstekende persoonlijke cijfers wist United afgelopen seizoen niet te imponeren. The Mancunians eindigden als zesde en zijn komend seizoen veroordeeld tot de Europa League. Het is een publiek geheim dat Álvaro Morata niet de favoriete eerste spits van Diego Simeone is. Als de voormalige aanvaller van Chelsea deze zomer zou vertrekken, zou dat de weg kunnen openen voor Atlético om Ronaldo aan te trekken. Iemand die een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de transfer is Jorge Mendes.

De Portugese zaakwaarnemer bracht in het verleden João Félix naar de Madrileense club en behartigt tevens de belangen van huidige selectiespelers Thomas Lemar en Jan Oblak. Mendes staat erom bekend warme banden te onderhouden met Atlético. Supporters van Atleti geloven echter niet dat Ronaldo het verschil gaat maken en zien de Portugees liever niet in het shirt van hun geliefde club. Volgens The Times was Ronaldo 'onder de indruk' van de poging van Simeone om hem te contracteren en ziet hij een overgang naar de voormalig aartsrivaal zitten.