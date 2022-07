De Ligt: ‘Er is maar één speler zeker van zijn plek tijdens het WK’

Zondag, 24 juli 2022 om 10:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Matthijs de Ligt hoopt zich met zijn transfer naar Bayern München opnieuw in de basis te spelen bij Oranje. De centrumverdediger verhuisde deze zomer van Juventus naar Zuid-Duitsland en heeft bij de regerend landskampioen zijn eerste minuten in de benen. In gesprek met ESPN blikt De Ligt vooruit op het WK in Qatar, waar hij onderdeel hoopt uit te maken van de driemansdefensie van bondscoach Louis van Gaal.

De Ligt lijkt in de pikorde voorbijgestreven door Stefan de Vrij. Ook Nathan Aké en Jurriën Timber zijn geduchte concurrenten voor de voormalig Ajacied. De Ligt kwam de voorbije interlandperiode twee keer nagenoeg de volledige wedstrijd in actie (tegen Wales) en mocht tegen België invallen. “De enige die zeker is van zijn plek is Virgil van Dijk", meent De Ligt. "De andere twee posities worden ingevuld op basis van de vorm van de dag. Wie op dat moment het fitst en het sterkst is en het beste spel laat zien.”

Van Gaal heeft al vaker aangegeven graag met een linkspoot aan de linkerkant te willen spelen. Dat zou betekenen dat De Ligt zich op de andere twee posities zou moeten focussen. Of hij een duo gaat vormen met Van Dijk durft hij niet te voorspellen. “Ik denk dat Virgil een van de beste centrale verdedigers van de wereld is. Hij is geweldig. Hij laat nu een aantal jaren zien een van de beste te zijn, zo niet de beste. Ik weet niet of wij de beste kunnen zijn. Het belangrijkste is dat we als team goed spelen. Je kunt geweldig spelen als duo, maar als het hele team slecht speelt wordt het moeilijk."

De Ligt kent een veelbelovend begin als speler van Bayern. Bij zijn officieuze debuut tegen DC United was hij meteen trefzeker. In de nacht van zaterdag op zondag mocht hij opnieuw aantreden tegen Manchester City. De Oranje-international werd na een uur spelen binnen de lijnen gebracht voor Dayot Upamecano, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging. Erling Braut Haaland tekende bij zijn debuut voor de enige treffer van de wedstrijd. Aanstaande zaterdag speelt Bayern in de strijd om de Duitse Supercup tegen RB Leipzig.