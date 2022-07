Miedema zit er volledig doorheen: ‘Het hele toernooi is kut geweest’

De Oranje Leeuwinnen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het EK. De ploeg van bondscoach Mark Parsons werd zaterdagavond in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk door een benutte strafschop in de verlenging. Na afloop zijn de druiven zuur voor met name Vivianne Miedema. De spits kwam amper in het stuk voor en spreekt over een teleurstellend verlopen Europees kampioenschap.

Miedema testte vorige week positief en moest om die reden de wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland missen. Tegen Frankrijk keerde ze terug in de basis. "Een leeg gevoel overheerst, ik denk op elke mogelijke manier", vertelt de aanvaller na de uitschakeling bij ESPN. "Dit is zonde. Frankrijk is gewoon een hele goede ploeg. Het is jammer dat je voorin niet genoeg stootkracht hebt. Het hele toernooi is kut geweest natuurlijk. Je had er veel meer van gehoopt. Ik baal heel erg, het team baalt heel erg. Meer kunnen we op dit moment niet doen."

Tegen het Algemeen Dagblad vertelt Miedema er volledig doorheen te hebben gezeten tijdens haar coronabesmetting. "Ik heb me gewoon echt heel slecht gevoeld. Ik heb natuurlijk gewoon negen dagen op mijn kamer gezeten. Ik heb drie keer meegetraind. Weet je, mijn hele toernooi was gewoon kut. Ik kan er ook niet omheen, ik kan het niet anders zeggen. Ik weet niet hoe ik vandaag 120 minuten op het veld heb gestaan. Ik wil naar huis”, aldus een teneergeslagen Miedema.

Toch ziet de speelster van Arsenal, die zelf niet in het stuk voorkwam en moest toezien hoe keeper Daphne van Domselaar opnieuw uitblink, ook aanknopingspunten. "Ik ben wel heel trots op de manier waarop we vandaag hebben gevoetbald. Het is echt niet altijd goed geweest en het klopte echt niet altijd, maar we stonden er wel als team. Dat was heel mooi om te zien. We hebben heel veel jonge meiden die eraan komen. Die kunnen allemaal goed voetballen. Hopelijk hebben ze een jaar de tijd om te worden klaargestoomd voor het WK als we ons kwalificeren."