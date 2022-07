Oranje Leeuwinnen na verlenging uitgeschakeld op EK door inefficiënt Frankrijk

Zaterdag, 23 juli 2022 om 23:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:46

De Oranje Leeuwinnen zijn zaterdagavond in de kwartfinale van het EK Vrouwen uitgeschakeld door Frankrijk. Nederland bleef in de eerste helft op miraculeuze wijze op de been nadat Delphine Cascarino de paal trof en Stephanie van der Gragt tot tweemaal toe op de doellijn redding bracht. Eve Perisset dompelde Nederland in verlenging uiteindelijk alsnog in rouw met een benutte strafschop: 1-0. Frankrijk wacht woensdag in de halve finale een ontmoeting met Duitsland.

Frankrijk maakte zijn favorietenrol in het eerste bedrijf meer dan waar. De Oranje Leeuwinnen wisten groot gevaar van de Fransen in de openingsfase nog te voorkomen, maar kwamen bijna op achterstand toen Dominique Janssen een voorzet van Perisset niet goed verwerkte en doelvrouw Daphne Van Domselaar voor het eerst handelend moest optreden. Frankrijk werd vervolgens bijna weer in het zadel geholpen door een Oranje-speelster. Ditmaal was het Lynn Wilms die de bal onbedoeld panklaar legde voor Sandie Toletti. De rechtsback van Nederland kwam echter met de schrik vrij nadat ze de middenvelder het speeltuig vanaf een meter of acht wild over zag schieten.

Dat de Oranje Leeuwinnen met een 0-0 ruststand de kleedkamers op konden zoeken, had het elftal voor een groot deel te danken aan Stephanie van der Gragt. Met een volley vanuit de tweede lijn trof Delphine Cascarino eerst de paal. Vervolgens wist Van der Gragt zich te onderscheiden door les Bleus tot tweemaal toe van scoren af te houden. Eerst bracht ze op de doellijn redding op een schot van Mevline Malard, waarna ze luttele minuten later opnieuw met een blok een zeker doelpunt voorkwam.

Met Roord als vervanger van de tegenvallende Beerensteyn knokte Oranje zich na rust langzaam maar zeker in de wedstrijd. Een kansenregen voor een dominant Frankrijk bleef in tegenstelling tot de eerste helft uit, terwijl de ploeg van Parsons via een kopbal van Van der Gragt zelf voor het eerst een speldenprik uitdeelde. Op de momenten dat de Fransen zich toch weer eens in aanvallend opzicht lieten gelden, hield Nederland opnieuw stand. Zo voorkwam Van Domselaar met een fraaie redding op een kopbal van aanvoerder Wendie Renard andermaal een tegentreffer. De tijd tikte in de slotfase weg, waardoor beide landen minder risico in hun spel leken te leggen. Oranje kroop in de de 86ste minuut echter toch weer door het oog van de naald toen Grace Geyero van dichtbij over kopte.

Ondanks een kansverhouding van 22-4 wist Nederland er een verlenging uit te slepen. Via open spel, slaagden de Fransen er telkens maar niet in om de ban te breken. Vanaf de strafschopstip was dit uiteindelijk wel het geval. Dominique Janssen trok aan de noodrem bij de doorgebroken Kadidiatou Diani, waarna scheidsrechter Ivana Martincic na een check van de VAR de bal alsnog op de penaltystip legde. Van Domselaar had uiteindelijk geen antwoord op de geplaatste strafschop van Perisset: 1-0. Nederland moest op jacht naar de gelijkmaker, maar de ruimtes achterin werden hierdoor alsmaar groter. Een Nederlands offensief zat er in de tweede helft van de verlenging niet in, waardoor het EK erop zit voor de Oranje Leeuwinnen.