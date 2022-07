Tagliafico neemt in video op grootse wijze afscheid van Ajax

Zaterdag, 23 juli 2022 om 22:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:43

Nicolás Tagliafico heeft in een video afscheid genomen van Ajax. De 29-jarige verdediger speelde 4,5 jaar voor de Amsterdammers en vertrok eerder deze week naar het Olympique Lyon van Peter Bosz. "De Johan Cruijff ArenA zal voor altijd een hele speciale plek voor mij zijn", aldus Tagliafico.

"Het is ongelooflijk om te bedenken dat het 4,5 jaar geleden is dat ik naar Ajax kwam", zegt Tagliafico in zijn afscheidsvideo. 'Ik wist dat ik naar een historische en een van de grootste clubs ter wereld ging, maar ik had niet gedacht dat ik me hier uiteindelijk zo thuis zou voelen. Ik heb altijd begrepen dat honderd procent geven de enige optie was en ik probeerde alles te geven op het veld."

De Argentijn is trots op alle hoogtepunten die hij als speler van Ajax heeft beleefd. "We hebben genoten van alle onvergetelijke momenten die voor altijd in mijn hart zullen blijven, net zoals alle trofeeën die we hebben gewonnen en de feesten met onze fans. De Johan Cruijff ArenA zal voor altijd een hele speciale plek voor mij zijn."

"Ik wil iedereen bedanken: mijn teamgenoten, de coaches, de clubleiding en iedereen van de staf die me elke dag heeft geholpen", vervolgt Tagliafico. "En een speciale dank aan de fans, die me geweldige steun hebben geboden, zowel op als buiten het veld. De Johan Cruijff ArenA zal voor altijd een hele speciale plek voor mij zijn. Hoewel het tijd is om afscheid te nemen, zal ik al die steun nooit vergeten. Het is een geweldig hoofdstuk geweest, bedankt allemaal!"