Spurs-manager Conte klaar met geflirt van Bayern München: ‘Respectloos’

Zaterdag, 23 juli 2022 om 21:46 • Jordi Tomasowa

Antonio Conte heeft zich geïrriteerd aan recente uitspraken van Bayern München-trainer Julian Nagelsmann, die zijn bewondering voor Harry Kane niet onder stoelen of banken stak. Conte is echter niet van plan om zijn aanvoerder deze zomer te verkopen.

Duitse media brachten Kane recent in verband met een transfer naar Bayern en zagen in hem een mogelijke vervanger van de naar Barcelona vertrokken Robert Lewandowski.BILD meldde vrijdag dat Kane zelf niet onwelwillend tegenover een transfer naar Duitsland staat. Een transfer in de zomer van 2023 lijkt hierbij het meest logisch, aangezien de 28-jarige spits dan nog over een eenjarig contract bij Tottenham beschikt.

Nagelsmann weigerde vrijdag tijdens een tournee van Bayern door de Verenigde Staten de speculaties de kop in te drukken. "Hij (Kane, red.) is ontzettend duur, dat is het probleem", zei de trainer van Bayern. "Maar hij is een geweldige speler. Hij is erg sterk, ontzettend goed met zijn hoofd en tweebenig. Hij zou veel kunnen scoren in de Bundesliga. Ik weet niet wat de vraagprijs is, maar het wordt lastig voor Bayern. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

De uitspraken van Nagelsmann vielen zaterdag in het verkeerde keelgat van Conte. De manager van Spurs “Ik ben een coach die niet praat over de spelers van een andere club', zei de Italiaanse oefenmeester tegen Engelse media. “De situatie bij Tottenham is heel duidelijk en Harry is een belangrijk onderdeel van ons project. Als ik iets wil bereiken, dan doe ik dat ook niet via de media. Ik vind dat ook respectloos naar de andere club.”