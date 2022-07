Bayern München legt 28,5 miljoen euro neer voor talentvolle tienerspits

Zaterdag, 23 juli 2022 om 20:47 • Jordi Tomasowa

Bayern München heeft een akkoord bereikt met Stade Rennes over de transfer van Mathys Tel. Dat melden onder meer L’Équipe en de Franse tak van GOAL. Der Rekordmeister betaalt 28,5 miljoen euro inclusief bonussen voor de zeventienjarige aanvaller, die een contract tot medio 2028 tekent.

Bayern deed er de afgelopen weken alles aan om Tel in te lijven. De besprekingen met Rennes over Tel resulteerden deze zaterdag in een akkoord over een transfersom. De Fransen hebben naar verluidt een groot doorverkooppercentage bedongen. Een delegatie van Bayern reisde dinsdag af naar Frankrijk om aan de transfer te werken. Onder anderen sportief directeur Hasan Salihamidzic was van de partij tijdens de onderhandelingen.

Tel speelde ondanks zijn nog prille carrière al tien officiële wedstrijden voor Rennes. Dit waren voornamelijk korte invalbeurten waarin hij nog niet wist te scoren. In Frankrijk staat hij te boek als een van de grootste aanvallende talenten. Tel is een snelle en fysiek sterke spits die bekend staat om zijn doelgerichtheid. Hij kan eventueel ook op de flanken uit de voeten. Tel deed mee in de finale van het EK Onder 17 tegen Nederland. Die wedstrijd werd door Frankrijk met 2-1 gewonnen en Tel maakte het de Nederlandse verdediging gedurende de hele wedstrijd flink lastig. Uiteindelijk was hij zelf niet trefzeker, maar won het ijzersterke elftal van Frankrijk Onder 17 dankzij twee doelpunten van rechtsback Saël Kumbedi (Le Havre).

Tel heeft een contract voor vijf seizoen bij Bayern München getekend en wordt na Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano en Kingsley Coman de vijfde Fransman die deel uitmaakt van de Beierse selectie. Het tienertalent wordt de vijfde aanwinst van Bayern voor het aankomende seizoen. Trainer Nagelsmann voegde in een eerder stadium Sadio Mané, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt al toe aan zijn selectie.