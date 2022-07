PSV beleeft uitstekende generale en is klaar voor de ontmoeting met Ajax

Zaterdag, 23 juli 2022 om 19:53 • Guy Habets

PSV heeft de voorbereiding afgesloten met een prima overwinning op Real Betis. De Spaanse bekerwinnaar had het meest de bal, maar was minder effectief dan de Eindhovenaren: 2-1. Cody Gakpo liet met een fraai doelpunt zien waarom PSV hem graag wil behouden, terwijl Phillipp Mwene zijn terugkeer in het elftal bekroonde met de winnende goal en de fans in het Philips Stadion konden klappen voor oude held Andrés Guardado.

De opstelling van PSV was een sterke. Van Nistelrooij had namelijk weer de beschikking over Cody Gakpo en Guus Til, die in de afgelopen dagen nog wat last van pijntjes hadden. Het tweetal stond in de basis en op het middenveld ging dat ten koste van Xavi Simons. Til lijkt dus de strijd om de nummer tien-positie in zijn voordeel te hebben beslist. Verder speelde PSV met de elf die een week geleden in het Philips Stadion tegen Villarreal ook al in de basis stonden. Bij Betis zat Guardado, die eerder voor PSV speelde, op de bank. Hij viel in de tweede helft onder luid applaus in.

De Eindhovense fans konden na zeven minuten al opveren. Na een uitstekende balverovering van Ibrahim Sangaré eindigde de bal via een hakje van Guus Til en een prima pass van Noni Madueke bij Gakpo, die niet nadacht en de verre hoek vond. Even later had Madueke zelfs al de 2-0 op de schoen, maar hij vond Betis-goalie Claudio Bravo op zijn weg. Ondertussen hadden de Spanjaarden voornamelijk de bal en hadden ze het beste van het veldspel. De kansen bleven echter voor PSV: Luuk de Jong liet tot twee keer toe een grote mogelijkheid liggen.

?? Cody Gakpo is terug! De 'Eindtovenaar' schiet @PSV na zeven minuten al op voorsprong ?? pic.twitter.com/rHm6OrGuud — ESPN NL (@ESPNnl) July 23, 2022

De marge had met het ingaan van de rust dus een stuk groter moeten zijn in Eindhovens voordeel. Dat dat niet was gelukt, kwam PSV al snel in de tweede helft duur te staan. Een Spaanse corner plofte op het hoofd van Juanmi, die Benítez klopte in de korte hoek: 1-1. Die treffer luidde een fase in waarin de formatie van Van Nistelrooij weinig te vertellen had en er was iets nodig om het tij weer te doen keren. Een droge knal van invaller Phillipp Mwene in de verre hoek, twintig minuten voor tijd, bracht die ommekeer.

De rechtsback maakte zijn eerste minuten sinds maanden en bekroonde die comeback met een goal. Die 2-1 bracht weer wat rust in het elftal bij PSV en dat maakte dat het slotkwartier er een stuk degeljker uitzag dan de rest van de tweede helft. Behoudens een grote kans voor Juanmi werd er weinig meer weggegeven en dat maakte dat de Eindhovense club de oefenzege relatief eenvoudig over de streep kon trekken.

?? @PSV opnieuw aan de leiding: invaller Phillipp Mwene treft doel met z'n linker! ??#PSVBET pic.twitter.com/skEGz9WA93 — ESPN NL (@ESPNnl) July 23, 2022

De ontmoeting met de Spanjaarden was de laatste in de oefenserie van de Brabantse ploeg. Er werd drie keer gewonnen: van BW Lohne (6-0), van FC Eindhoven (5-0) en zaterdag dus tegen Betis. Cercle Brugge verliet de Lichtstad met een 2-2 gelijkspel en Arminia Bielefeld en Villarreal noteerden een zege tegen de formatie van Van Nistelrooij. Nu heeft PSV acht dagen om zich voor te bereiden op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, volgende week zaterdag in Amsterdam tegen Ajax. Drie dagen later wacht AS Monaco alweer in de derde voorronde van de Champions League.