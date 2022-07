Neymar gaat in op toekomstplannen na speculaties over mogelijk vertrek

Zaterdag, 23 juli 2022 om 19:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:36

Neymar is niet van plan om in de komende weken bij Paris Saint-Germain te vertrekken. De dertigjarige aanvaller werd tijdens de zomerse transferwindow hevig gelinkt aan een vertrek uit Parijs. Hij werd gelinkt aan clubs als Chelsea, Manchester City en Juventus, maar tegenover het Franse persbureau AFP spreekt hij klare taal.

“Ik wil gewoon hier blijven, de club heeft me ook niets anders laten weten dus ik ga er vanuit dat ik hier goed zit.", vertelde Neymar na de oefenzege op het Japanse Urawa Red Diamonds (0-3). De 119-voudig international van Brazilië staat nog tot medio 2025 onder contract bij PSG, maar volgens Le Parisien boden de Parijzenaren Neymar eerder deze week nog tevergeefs aan bij Manchester City.

De toekomst van Neymar werd eerder ook al besproken door zijn trainer Christophe Galtier, die tijdens zijn eerste media-optredens verzekerde te rekenen op de aanvaller. De Franse oefenmeester ging zaterdag na de zege op Urawa ook in op de speculaties over Neymar. “Ik weet niet wat er zal gebeuren tussen nu en het einde van van de zomerse transferwindow”, zegt Galtier. “Ik heb daar geen individuele gesprekken met hem over gehad. Maar hij lijkt zich niet te storen aan alles wat er over hem en zijn situatie bij PSG wordt geschreven.”

Neymar mocht tijdens de oefenzege in Japan net als Lionel Messi een half uur voor tijd invallen. De Braziliaan heeft op persoonlijk vlak een moeilijk seizoen achter de rug en werd regelmatig flink bekritiseerd. De aanvaller is er echter niet op uit om komend seizoen de critici de mond te snoeren. “Ik heb niets te bewijzen aan iedereen. Mensen kennen me, weten wie ik ben, hoe ik me op het veld gedraag, wat mijn spel is. Ik hoef mezelf niet te bewijzen. Ik moet gewoon mijn voetbal spelen om gelukkig te zijn. Mensen praten te veel, dat doen ze omdat ze niets anders kunnen doen”, aldus Neymar.