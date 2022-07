‘Gefrustreerd Man United gaat laatste poging wagen voor komst van Antony'

Zaterdag, 23 juli 2022 om 18:50 • Jordi Tomasowa

Manchester United aast nog altijd op de komst van Antony. Volgens GOAL gaan the Red Devils nog één poging wagen om de 22-jarige vleugelaanvaller van Ajax over te nemen. De Amsterdammers houden echter nog steeds vast aan een transfersom van tachtig miljoen euro, hetgeen tot de nodige frustratie leidt bij United.

United zit al enkele weken achter Antony aan en zijn zaakwaarnemers reisden al vroeg tijdens de zomerse transferwindow naar Europa om een deal te sluiten. Het vorige bod van zestig miljoen euro was alleen niet toereikend genoeg voor Ajax, dat geen noodzaak ziet om de Braziliaan te verkopen. Voor een vaste transfersom van 57,37 miljoen euro exclusief 10 miljoen euro aan bonussen vertrok Lisandro Martínez al naar United, terwijl ook Sébastien Haller en Ryan Gravenberch voor aanzienlijke bedragen werden verkocht aan respectievelijk Borussia Dortmund en Bayern München.

Ajax houdt dus nog steeds vast aan een bedrag van tachtig miljoen euro voordat men bereid is om Antony te laten vertrekken. De houding van Ajax zorgt voor frustratie bij United, dat de vraagprijs voor de negenvoudig international van Brazilië te gortig vindt. Toch willen de Engelsen volgens GOAL met een verbeterd bod nog één keer een poging wagen om de komst van Antony te realiseren.

Antony maakte in de zomer van 2020 een transfer van São Paulo naar Ajax, waar hij een contract voor vijf jaar tekende. Hij kwam tot nog toe tot 78 officiële duels voor de Amsterdammers in alle competities, waarin hij hij goed was voor 22 goals en 20 assists. Vooralsnog haalde Manchester United deze transferperiode drie spelers naar de club: Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Lisandro Martínez. Alle drie hebben een Eredivisie-verleden, terwijl zowel Malacia (Feyenoord) en Martínez (Ajax) rechtstreeks uit Nederland overkwam.