Peter Bosz verbluft door ontketend Willem II, ‘zure nasmaak’ bij FC Groningen

Zaterdag, 23 juli 2022 om 18:42 • Guy Habets

Willem II heeft zaterdagmiddag ongenadig hard uitgehaald in een oefenwedstrijd. Dat was verrassend, omdat niet een plaatselijke amateurclub, maar het Olympique Lyon van Peter Bosz een pak slaag kreeg: 5-0. De Franse subtopper kreeg geen poot aan de grond tegen de ploeg die afgelopen seizoen nog uit de Eredivisie degradeerde.

Willem II organiseerde zaterdag de open dag, die door de Tricolores werd omgedoopt tot 'Koningsdag', en klapstuk was de thuiswedstrijd tegen Lyon in een aardig gevuld Koning Willem II Stadion. Waar een nederlaag van tevoren misschien wel werd ingecalculeerd, liep het heel anders. De formatie van Bosz, die zeker geen reserve-elftal de Tilburgse wei in had gestuurd, werd overlopen en keek in de rust al tegen een 3-0 achterstand aan. Freek Heerkens opende de score en daarna maakte Jizz Hornkamp er twee.

In de tweede helft deed Willem II niet bepaald rustig aan en het prikte er via Jeremy Bokila en Nick Doodeman nog een vierde en vijfde treffer bij. Dat leidde vooral op de sociale kanalen bij Lyon tot onrust, aangezien fans van l'OL zich afvroegen hoe het toch kon dat hun ploeg kansloos verloor van een ploeg die komend seizoen op het tweede niveau in Nederland uit zal komen. Het maakt duidelijk dat er voor Bosz nog veel werk aan de winkel is en dat Willem II met veel vertrouwen toe kan werken naar de competitiestart in de Keuken Kampioen Divisie.

Ondertussen speelde FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen en kon het pas een half uur van tevoren communiceren dat die wedstrijd plaats zou vinden. Anders zou de wedstrijd afgelast worden door de Duitse autoriteiten. Dat wilde Groningen niet hebben, aangezien de sportieve redenen zwaarder wogen dan het tijdig communiceren met de achterban. Toch houdt de Trots van het Noorden een zure nasmaak over aan de situatie, valt te lezen op de website. 'Het staat haaks op de manier waarop FC Groningen haar achterban wil informeren.'