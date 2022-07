‘Erik ten Hag is nog niet uitgeshopt en gaat wéér op de Nederlandse toer’

Zaterdag, 23 juli 2022 om 17:32 • Guy Habets

Denzel Dumfries staat in de belangstelling van Manchester United, zo meldt la Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant weet dat Internazionale open staat voor een vertrek van de rechtsback, mits de juiste transfersom op tafel komt. Die zou zo'n veertig miljoen euro bedragen.

Deze zomer staat bij Inter in het teken van financieel herstel. Romelu Lukaku is voor een forse transfersom en dito salaris teruggekomen naar Milaan en dus moeten er spelers verkocht worden om de cijfers weer groen te krijgen. Een vertrek van Dumfries kan daarbij helpen. Milan Skriniar was de speler waar men winst op dacht te maken, maar nu die niet lijkt te vertrekken is de rechtsback van Oranje de volgende in de rij. Voor veertig miljoen euro mag hij weg en Manchester United zou volgens de Gazzetta al interesse hebben getoond.

Trainer Erik ten Hag is na het halen van Tyrell Malacia en Lisandro Martínez nog steeds niet helemaal tevreden over de opties in zijn defensie en ziet in Dumfries de ideale optie om de rechterkant te bestrijken. De voormalig PSV-back zou dan de concurrentiestrijd met Diogo Dalot en Aaron Wan-Bissaka aan kunnen gaan en bij United denkt men zelfs dat Dumfries die strijd zonder al te veel problemen in zijn voordeel zal beslissen. Een eventuele komst van de Nederlander zou wel betekenen dat Ten Hag opnieuw een speler met een Eredivisie-link haalt. Met Malacia, Martínez en Christian Eriksen haalde hij er al drie en ook Frenkie de Jong en Antony zouden nog in beeld zijn.

Dumfries, die vorig seizoen tot vijf goals en vijf assists in 33 Serie A-wedstrijden kwam, kan dus een jaar na zijn overstap van PSV naar Inter alweer een volgende stap maken. I Nerazzurri kunnen forse winst op hun back gaan boeken, want twaalf maanden geleden telden ze nog dertien miljoen euro voor hem neer. Eerder kwam Dumfries in het betaalde voetbal ook al uit voor sc Heerenveen en Sparta. Hij speelde tot dusver 35 interlands voor het Nederlands elftal.