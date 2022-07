Engelse media zien het massaal misgaan bij Donny van de Beek

Zaterdag, 23 juli 2022 om 16:01 • Guy Habets

Donny van de Beek maakte een zwakke indruk tijdens de oefenwedstrijd van Manchester United tegen Aston Villa (2-2), vonden de Engelse kranten. Zij zagen dat de middenvelder uit Nijkerkerveen een onopvallende wedstrijd speelde en vragen zich af of Van de Beek onder Ten Hag wél laat zien waarom hij voor meer dan veertig miljoen euro naar Old Trafford verkaste.

In tabloidkrant the Daily Mirror maakt een onderverdeling tussen winnaars en verliezers bij United en schaart Van de Beek overduidelijk bij de verliezers. 'De aankoop van ruim veertig miljoen euro speelde in de marge', schrijft het medium. 'Bij de beste aanvallen van Man United was Van de Beek niet betrokken. Het lijkt erop dat hij zijn kans om zijn voormalig Ajax-trainer te overtuigen van zijn kwaliteiten, heeft verspeeld. Van de Beek moet rekeing gaan houden met een terugkeer op een voor hem bekende plek: de reservebank.'

The Manchester Evening News is een toonaangevende lokale krant en zij waren ook al niet mals in hun beoordeling voor Van de Beek. De Nederlander kreeg een 4 en dat was het laagste cijfers van alle spelers die meededen. Hij maakte een verloren indruk en dat beschreef de krant met een fraaie vergelijking. 'Hij zag eruit alsof hij een theaterliefhebber was op Glastonbury Festival', zo valt er te lezen. Op Glastonbury worden rock- en popconcerten gegeven en dus wil de krant duidelijk maken dat Van de Beek veel te timide was.

Eenzelfde duiding gaf Carl Anka, journalist van The Athletic, in een tweet op persoonlijke basis. 'Kan iemand ervoor zorgen dat hij een tattoo sleeve krijgt? Maak dat hij fan wordt van heavy metal, koop nunchucks voor hem. Er moet iets gebeuren, zodat hij zich een beetje durft te manifesteren en niet de hele tijd zo bang is.' In de vorige oefenwedstrijd die het United van Ten Hag speelde, tegen Crystal Palace, gaf Van de Beek nog een assist en maakte hij een prima indruk. Dat niveau heeft hij dus niet door kunnen trekken.