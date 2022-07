Ten Hag gebruikt beroerd veld niet als excuus: ‘Dit was onacceptabel’

Zaterdag, 23 juli 2022 om 15:46 • Wessel Antes • Laatste update: 16:07

Erik ten Hag zag zaterdag in de allerlaatste seconde zijn perfecte oefenreeks uit handen glippen tegen Aston Villa (eindstand 2-2). Vlak voor het laatste fluitsignaal kopte Calum Chambers de gelijkmaker tegen de touwen. Het Australische veld in Perth lag er beroerd bij, maar dat wilde de manager van Manchester United niet als excuus gebruiken. “Het zijn omstandigheden waar we mee om moeten gaan. Het is voor beide partijen gelijk en je moet daar je voordeel uit halen.”

Ten Hag verscheen zichtbaar teleurgesteld voor de camera van Manchester United TV. “Na een fatsoenlijk optreden in de eerste helft stonden we met 2-0 voor. Na rust hadden we de controle, maar gaven het weg. Dat is niet goed, maar wel een les.” Voor rust was Jadon Sancho bij de 1-0 het eindstation van een goed uitgespeelde aanval. Even daarna verdubbelde United de score door een eigen doelpunt van Pools international Matty Cash.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet alles was slecht, zo oordeelt Ten Hag. “De spelers en het team hebben veel progressie geboekt. Er zijn veel positieve punten uit deze wedstrijd te halen. Maar er was aan het einde ook een terugval. Dat gebeurt ook tijdens een seizoen. Dan kan het ook niet altijd omhoog gaan. Je krijgt te maken met terugvallen en moeten daarmee om leren gaan.” Na rust zorgde Leon Bailey er hoogstpersoonlijk voor dat Villa terug in de wedstrijd kwam. Hij scoorde een knappe goal en maakte het de verdediging van United meerdere keren lastig.

Ten Hag heeft zijn spelers na afloop gewezen op het gebrek aan concentratie in de tweede helft. “Dat heb ik na afloop wel gezegd in de kleedkamer. Een verlies van focus is onacceptabel. Maar ik ben er blij mee dat het nu gebeurt. Want nu kan ik ze zeggen dat het niet mag gebeuren. De spelers hebben veel vertrouwen omdat ze goed zijn, maar ze moeten ook beseffen dat we hard moeten werken en spelen als een team. En dan komen de goede optredens.”