Richairo Zivkovic (25) keert na vijf jaar terug op de Nederlandse velden

Zaterdag, 23 juli 2022 om 15:28 • Guy Habets

Richairo Zivkovic speelt komend seizoen voor FC Emmen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De aanvaller staat nu nog onder contract bij Rode Ster Belgrado, maar daar zal zijn contract waarschijnlijk ontbonden gaan worden. Zo kan Zivkovic gaan en staan waar hij wil en hoeft Emmen zich niet in financiële bochten te wringen om de komst van de spits mogelijk te maken.

Emmen was na het mislopen van Bas Dost, die FC Utrecht verkoos boven het project aan De Oude Meerdijk, naarstig op zoek naar een nieuwe spits. De 25-jarige Zivkovic werd al een tijdje in verband gebracht met een dienstverband in Drenthe en daar gaat het nu van komen. De verwachting is dat de voormalig Ajacied zondag medisch gekeurd zal worden en dan een verbintenis voor één seizoen gaat tekenen. Eerst moet het nog twee jaar doorlopende contract van Zivkovic bij Rode Ster nog worden ontbonden, maar dat lijkt een formaliteit.

Zivkovic is nog altijd pas 25 jaar en brak door bij FC Groningen, waar hij acht jaar geleden debuteerde in het betaalde voetbal. De rappe aanvaller maakte zo veel indruk bij de Trots van het Noorden, dat Ajax hem voor ruim twee miljoen euro overnam. In Amsterdam kon Zivkovic de verwachtingen nooit waarmaken en daarna begon hij aan een voetbalreis die hem langs Willem II, FC Utrecht, KV Oostende, CC Yatai, Sheffield United, GZ City en dus Rode Ster leidde.

Bij Emmen keert de aanvaller weer terug in de Eredivisie. Hij staat in totaal op 87 wedstrijden en 21 doelpunten op het hoogste niveau in Nederland en krijgt in Drenthe de kans om dat aantal verder op te vijzelen. Zivkovic is de zevende speler die deze zomer naar de Oude Meerdijk transfereert. Eerder werden Eric Oelschlägel, Maikel Kieftenbeld, Michaël Heylen, Metehan Güçlü, Gonzalo Sánchez en Fernando Pacheco door de promovendus al binnengehengeld.