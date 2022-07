Bryan Linssen loopt droomontmoeting met Lionel Messi ongelukkig mis

Zaterdag, 23 juli 2022 om 14:53 • Guy Habets

De wedstrijd waar Bryan Linssen al een tijdje van droomde, is uitgelopen op een nachtmerrie. In de vriendschappelijke wedstrijd tussen Urawa Red Diamonds en Paris Saint-Germain viel de Limburgse aanvaller al snel geblesseerd uit. Even daarna betrad Lionel Messi het veld.

Urawa Red Diamonds, de nieuwe Japanse club van Linssen, nam het zaterdag in Saitama op tegen het sterrenensemble van PSG. In de eerste helft zat de kleine aanvaller op de bank en zag hij dat zijn ploeg op 2-0 achter kwam. De Parijzenaars, die met Mauro Icardi en Kylian Mbappé in de gelederen aantraden, scoorden via diezelfde Mbappé en Sarabia. Linssen mocht echter wel aan de tweede helft beginnen, maar zijn wedstrijd duurde maar acht minuten. Met een ogenschijnlijke spierblessure moest de Limburger al snel weer van het veld.

Kort nadat Linssen werd gewisseld, bracht PSG-trainer Christophe Galtier met Messi zijn sterspeler binnen de lijnen. Pijnlijk voor Linssen, aangezien die eerder in een interview met het Algemeen Dagblad had gezegd dat hij graag tegenover Messi zou willen staan in de oefenwedstrijd tegen de Parijzenaars. "Serieus, het zou wel lekker zijn als Messi meedoet in die wedstrijd", liet de aanvaller optekenen. "Dat pik je dan toch even mee."

Het mocht dus niet zo zijn voor Linssen, die deze zomer Feyenoord verruiilde voor het Urawa Red Diamonds van collega-aanvaller Alex Schalk. Met die overstap was een transfersom van ongeveer één miljoen euro gemoeid. Feyenoord speelde in op het vertrek van de onvermoeibare aanvaller door de Braziliaan Danilo transfervrij op te halen bij Ajax. Met Santiago Giménez hopen de Rotterdammers nog een spits aan de selectie toe te kunnen voegen. De Mexicaan moet op korte termijn naar De Kuip komen.