Feyenoord komt uit bij pijlsnelle Belg in zoektocht naar buitenspeler

Zaterdag, 23 juli 2022 om 13:59 • Wessel Antes • Laatste update: 14:03

Feyenoord aast op Largie Ramazani van het Spaanse UD Almería, zo meldt 1908.nl zaterdagmiddag. Ramazani is een 21-jarige linksbuiten die sinds 2020 voor de Spaanse club speelt. Bij Almería ligt hij nog vast tot medio 2025. Ramazani doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Manchester United

Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt verder dat Ramazani een overstap naar Rotterdam wel ziet zitten. De rechtspoot lijkt een haalbaar target voor Feyenoord. Daartegenover staat het nieuws dat de eventuele komst van Wilfried Gnonto van FC Zürich op een lager pitje staat. Ramazani lijkt een realistischere aanwinst voor Feyenoord te zijn. Ramazani is een pijlsnelle buitenspeler, wiens marktwaarde op Transfermarkt.com wordt geschat op zo’n vier miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ramazani stapte in juli 2017 over vanuit de jeugdopleiding van Charlton Athletic naar United. Uiteindelijk speelde hij drie seizoenen voor the Red Devils en mocht de Belg zelfs debuteren in de hoofdmacht. Op 28 november 2019 mocht Ramazani zes minuten voor tijd invallen tijdens de uitwedstrijd bij FC Astana voor de Europa League (2-1 nederlaag). Tot meer optredens kwam hij niet in het eerste elftal van United. Bij het beloftenelftal van de club scoorde Ramazani in 23 officiële wedstrijden 11 doelpunten. Daarnaast gaf hij twee assists.

Uiteindelijk vertrok Ramazani in augustus 2020 transfervrij naar Almería. Sindsdien speelde hij 62 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 14 keer scoorde en 2 assists gaf. Ramazani speelde jeugdinterlands voor België Onder 17, 18 en 19. In het afgelopen seizoen werd Almería op doelsaldo kampioen in LaLiga Smartbank. Ramazani had een groot aandeel in het succes met zijn gevaar vanaf de linkerflank.