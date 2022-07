Bonucci geeft De Ligt lelijke trap na: ‘Alles begint met respect’

Zaterdag, 23 juli 2022 om 13:13 • Laatste update: 13:20

Leonardo Bonucci is niet gediend van de manier waarop Matthijs de Ligt Juventus vrij recentelijk in diskrediet heeft gebracht. De Italiaanse centrumverdediger lijkt zijn voormalig ploeggenoot een gebrek aan respect te verwijten. Bonucci staat zaterdag groot in La Gazzetta dello Sport en laat zich in het interview onder meer uit over de naar Bayern München vertrokken Nederlander.

"Zijn vertrek verraste me niet, want hij had al laten blijken niet bij Juventus te willen blijven", vertelt Bonucci in gesprek met de roze sportkrant. "Maar alles begint met respect. De spelersgroep heeft hem geholpen zich te ontwikkelen en de club heeft in hem geïnvesteerd. Ik wens hem het beste toe, maar sommige dingen die tijdens de interlandperiode zijn gezegd waren niet heel vriendelijk. Daar hebben we het na de vakantie over gehad. Hij begreep het. Bayern is een grote club, maar dat is geen garantie op succes."

Het wordt niet duidelijk op welke uitspraken Bonucci exact doelt. De Ligt gaf begin juni tijdens zijn verblijf bij het Nederlands elftal een interview bij de NOS waarin hij kritisch was op de huidige status van Juventus. "Ik kijk altijd naar wat het beste is voor mezelf qua sportief project. Twee keer een vierde plek op rij is niet goed genoeg, daarin zullen we stappen moeten maken. Juventus is toch altijd een club die kampioen wil en moet worden." De centrumverdediger werd destijds in verband gebracht met Manchester United, maar koos dus voor een vertrek naar Bayern.

Over de opvolger van De Ligt sprak Bonucci wel lovende woorden. Juventus hevelde Gleison Bremer over van Torino om de defensie weer op sterkte te brengen. "Bremer is een getalenteerde speler met een grote toekomst. De afgelopen twee jaar is hij enorm gegroeid bij Torino. Hij heeft het potentieel en een indrukwekkende lichaamsbouw, als een beest. Dit was de beste aankoop om De Ligt te vervangen. Maar we hebben nog twee betrouwbare verdedigers. Rugani en Gatti. Zij moeten zich verder doorontwikkelen en in veel dingen verbeteren, maar hebben de nederigheid om betrouwbare verdedigers te worden. Zij zijn klaar voor Juventus."