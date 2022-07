Alfred Schreuder geeft nieuwe update over de situatie van Mo Ihattaren

Zaterdag, 23 juli 2022 om 12:11 • Wessel Antes

Alfred Schreuder heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International een nieuwe update gegeven over de situatie van Mohamed Ihattaren. Afgelopen weekend bracht De Telegraaf naar buiten dat de twintigjarige middenvelder van Ajax ontbreekt vanwege ‘intimidatie en bedreigingen’. Schreuder kon dinsdag voor het oefenduel tegen RB Salzburg niet veel over Ihattaren zeggen, maar geeft nu iets meer context.

Schreuder geeft aan dat Ihattaren niet in staat was om met Ajax mee te reizen naar Oostenrijk. Ook weet de trainer niet wanneer de linkspoot weer aansluit. “Nu was hij niet fit genoeg om mee te gaan. Wanneer hij terugkeert, weet ik echt niet. We gaan er met z'n allen vanuit dat hij wel terugkeert. Dat hopen we ook. Het is een cliché, maar je weet nooit wat er gebeurt in het leven. Hij heeft van Ajax een trainingsprogramma voor thuis.”

Zelf heeft Schreuder Ihattaren niet meer gesproken sinds hij met Ajax naar Bramberg am Wildkogel is vertrokken. Het contact wordt gevoerd via anderen binnen de Amsterdamse club. “Het enige wat ik weet, is dat de club contact met hem heeft. Ik ben bij hem thuis geweest na het trainingskamp in De Lutte, omdat ik zijn thuissituatie ook interessant vind bij zo'n jongen. Iedereen kent zijn voorgeschiedenis. Ik heb zijn moeder, zus en vriendin leren kennen. Dat vind ik belangrijk om te zien.” Het huisbezoek van Schreuder aan Ihattaren was overigens al eerder deze week bekend.

Ajax meldde vanmorgen via de officiële kanalen dat het laatste oefenduel van Ajax in Oostenrijk tegen Eintracht Frankfurt definitief is afgelast. Vrijdagavond bleek dat er een aantal Ajacieden besmet zijn met het coronavirus. Ajax nam direct contact op met de Duitse club en gezamenlijk besloten de clubs om het risico op meer besmettingen niet te nemen. De selectie en staf vliegen vanmiddag volgens planning terug naar Amsterdam, maar de positief geteste spelers voltooien hun quarantaineplicht in Oostenrijk. Aanstaande dinsdag oefent Ajax nog in eigen huis tegen Shakhtar Donetsk, waarna op zaterdag het duel tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal volgt. Ihattaren zal er naar verwachting bij beide duels niet bij zijn.