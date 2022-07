AC Milan vliegt terug zonder akkoord; miljoenentransfer lijkt af te ketsen

Zaterdag, 23 juli 2022 om 11:21 • Wessel Antes

AC Milan is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met Club Brugge over de transfer van Charles de Ketelaere, zo meldt Het Laatste Nieuws zaterdagochtend. Het lijkt erop dat Milan definitief afziet van de megatransfer. Hoewel Club al meermaals water bij de wijn heeft gedaan, willen de Milanezen niet aan de minimale vraagprijs van Club voldoen. Een flinke domper voor de 21-jarige Belg.

Een delegatie van Milan vloog deze week naar Brugge om de transfer af te ronden, maar is inmiddels weer terug in Italië volgens de Belgische krant. Club wil een minimumbedrag van 35 miljoen euro voor De Ketelaere. De Italianen weigeren echter verder te gaan dan een voorstel van dertig miljoen euro. Wel zou Milan nog twee miljoen euro aan bonussen willen toevoegen. De achterban van de Italiaanse club is inmiddels ongeduldig aan het worden, maar het lijkt erop dat beide clubs na dit weekend hun conclusies trekken.

Het Laatste Nieuws meldt verder dat Leeds United inmiddels bereid is om veertig miljoen euro neer te leggen voor De Ketelaere. De Engelsen hadden begin deze maand al het minimumbedrag van 35 miljoen op tafel gelegd, maar De Ketelaere wil het liefst naar Milan. Leeds gaf deze transferzomer al 105 miljoen euro uit, maar lijkt nog lang niet uitgeshopt. Naast Luis Sinisterra (25 miljoen euro) werd het Amerikaanse talent Brenden Aaronson voor maar liefst 32,8 miljoen euro weggekocht bij RB Salzburg. Ook voormalig Ajacied Rasmus Kristensen kwam over van de Oostenrijkse club voor een bedrag van tien miljoen euro.

Met De Ketelaere heeft Club een waar goudmijntje in huis. De lange Belg speelt al sinds zijn zevende voor de Belgische landskampioen en doorliep vrijwel alle jeugdelftallen. In 2019 debuteerde de Ketelaere in de hoofdmacht. Sindsdien speelde hij 120 officiële wedstrijden voor Club, waarin hij 25 doelpunten maakte en 20 assists gaf. Een financiële klapper voor een zelfopgeleide speler uit Brugge lonkt nu. In de wedstrijd om de Belgische Super Cup (1-0 winst) zat De Ketelaere afgelopen zondag negentig minuten op de bank tegen KAA Gent.