Oefenwedstrijd Ajax tegen Eintracht Frankfurt op laatste moment gecanceld

Zaterdag, 23 juli 2022 om 09:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

De oefenwedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt gaat zaterdagmiddag niet door. De Amsterdammers hebben te maken met meerdere coronagevallen. Volgens Voetbal International zijn het er drie. De positieve gevallen kwamen vrijdagavond bij een test aan het licht. Ajax heeft vervolgens gezamenlijk met de Eintracht besloten geen risico te nemen en de wedstrijd om die reden niet door te laten gaan.

Ajax zou zaterdag om 15.00 uur aantreden tegen de club uit de Bundesliga als afsluiting van het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel, maar ziet om bovenstaande reden dus af van het oefenduel. De landskampioen vliegt nu volgens planning terug naar Nederland. De positief geteste spelers reizen apart van de groep en de technische staf, zo valt te lezen in een reactie van de club. Om welke spelers het gaat is niet bekend.

De oefenwedstrijd tegen Eintracht had een belangrijk testmoment moeten worden voor de ploeg van Alfred Schreuder. De Duitsers wisten afgelopen seizoen beslag te leggen op de Europa League en wisten zich onder meer te versterken met Mario Götze. Volgende week wacht voor Ajax de eerste belangrijke test van het seizoen als PSV de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers maken vooralsnog geen melding van een eventueel vervangende oefenwedstrijd.

Eintracht Frankfurt zou na Red Bull Salzburg de tweede oefenopponent zijn voor Ajax tijdens het trainingskamp. Van de Oostenrijkers wist de ploeg van Schreuder met 3-2 te winnen door treffers van Dusan Tadic, Kenneth Taylor en Mohammed Kudus. Aanstaande dinsdag treden de Amsterdammers aan tegen Shakhtar Donetsk. De gehele opbrengst van die wedstrijd zal worden gedoneerd aan diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne.