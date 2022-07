Feyenoord zet vol in en heeft met Te Kloese ‘belangrijke troef’ in handen

Zaterdag, 23 juli 2022 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:28

Er is Feyenoord veel aan gelegen om de spitspositie te versterken. De Rotterdammers verzekerden zich al van de transfervrije komst van Danilo en zetten in de zoektocht naar een geduchte concurrent vol in op Santiago Giménez. Volgens De Telegraaf doet Feyenoord er 'alles aan' om de aanvalsleider over te nemen van Cruz Azul. De club deed reeds een bod van drie miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten.

De Telegraaf vermoedt dat Feyenoord zich in een spagaat begeeft. Enerzijds heeft de club niet de financiële middelen om een immens bedrag op tafel te leggen, terwijl het best bereid is om te investeren in jonge spelers. De 21-jarige Giménez is bovendien een compleet andere speler dan Danilo, waardoor trainer Arne Slot flink wat te kiezen heeft volgend seizoen. Ook komt de Mexicaan uit voor de nationale ploeg, wat inhoudt dat zijn transferwaarde de komende jaren flink kan worden opgeschroefd.

De nadrukkelijke wens van de aanvaller om naar Feyenoord te vertrekken zou weleens doorslaggevend kunnen worden bij de onderhandelingen, meent bovengenoemd dagblad. Cruz Azul is echter niet afhankelijk van de miljoenen en zou Giménez aan zijn contract kunnen houden tot volgend jaar zomer. In dat geval lijkt Feyenoord achter het net te vissen, daar de interesse zal toenemen als de Mexicaans international gratis op te halen is. Technisch directeur Jaime Ordiales erkent dat er gesprekken zijn met Feyenoord, maar geeft ook aan dat er meer gegadigden zijn.

Een belangrijke troef zou Dennis te Kloese kunnen zijn. De algemeen directeur van Feyenoord werkte jarenlang in de top van het Mexicaanse voetbal. Ook op Marcos Senesi wordt een beroep gedaan. Giménez beschikt over een dubbele nationaliteit en heeft naast een Mexicaans ook een Argentijns paspoort. Senesi zou Feyenoord in een persoonlijk gesprek hebben aanbevolen bij de aanvalsleider. De drie miljoen euro waar Feyenoord vijftig procent van de transferrechten mee probeert te bemachtigen lijkt echter onvoldoende. De komende dagen moet blijken hoe ver de Rotterdammers bereid zijn te gaan.