Fenomenale treffers helpen FC Twente knap langs Schalke 04

Vrijdag, 22 juli 2022 om 22:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:25

FC Twente heeft vrijdagavond een knappe oefenzege geboekt op Schalke 04. De ploeg van trainer Ron Jans was in de eigen Grolsch Veste met 3-1 te sterk voor de promovendus. Twente boog daarmee een vroege achterstand om, daar Schalke de leiding nam. Met name de doelpunten van Michel Vlap (vrije trap) en Sem Steijn (omhaal) waren van grote schoonheid. Het duel in Enschede kon op flinke belangstelling rekenen, daar 25.000 fans een kaartje hadden bemachtigd.

Twente en Schalke spelen traditiegetrouw iedere voorbereiding tegen elkaar. De supportersgroepen van beide clubs zijn goed bevriend met elkaar en om die reden was de Grolsch Veste ook vrijdagavond goed gevuld. De score werd geopend door Marcin Kamínski, die de bezoekers met een kopbal op voorsprong zette. Twente kwam na een kwartier spelen met een antwoord, toen Vlap mocht aanleggen van een meter of 25 van het doel. de aanvallende middenvelder vond de linkerhoek en schoot prachtig raak via de binnenkant van de paal.

Lange tijd leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, totdat Steijn in de slotfase voor een volgend huzarenstukje zorgde. De van ADO Den Haag overgekomen middenvelder stond op de juiste plek voor een rebound en werkte de bal met een schitterende omhaal binnen nadat Manfred Ugalde met een kopbal de paal had geraakt. Steijn liet zich daarmee meteen zien bij zijn eerste optreden in de Grolsch Veste. Ugalde zorgde zelf voor het slotakkoord. De Costa Ricaan tekende als eindstation in de absolute slotfase voor de 3-1.

Aderlating voor Jans was het uitvallen van Wout Brama. De routinier moest de strijd na een half uur staken. Het is de volgende domper voor de Enschedeërs, die ook al niet kunnen beschikken over Robin Pröpper. De centrale verdediger kampt met een enkelblessure. Volgende week vrijdag neemt FC Twente het in eigen huis op tegen Bologna. Over twee weken treedt de ploeg van Jans voor het eerst aan in de voorronde van de Conference League.