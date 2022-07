PSV schrijft lachend flink bedrag bij door aanstaande deal van 36 miljoen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 21:51 • Laatste update: 21:55

PSV staat op het punt om minimaal vier miljoen euro bij te schrijven. De Eindhovenaren profiteren door een doorverkooppercentage mee van de aanstaande transfer van Gianluca Scamacca van Sassuolo naar West Ham United. Volgens Sky Sports en transfermarktexpert Gianluca Di Marzio hebben laatstgenoemde clubs een mondeling akkoord gesloten over een deal van 36 miljoen euro exclusief 6 miljoen euro aan bonussen.

De transfer van Scamacca wordt met bovengemiddelde interesse gevolgd door PSV, daar de club uit Eindhoven in het verleden een doorverkooppercentage van elf procent heeft weten te bedingen op de aanvaller. De spits speelde in de jeugdopleiding van PSV en maakte er zijn debuut in het profvoetbal, alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar Sassuolo. De Italiaanse club leende hem verschillende keren uit, waaronder aan PEC Zwolle in het seizoen 2018/19. In Overijssel wist Scamacca echter niet te imponeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvalsleider keerde na een half seizoen, tien duels en nul goals gedesillusioneerd terug in Italië, waar hij afgelopen seizoen 16 keer trefzeker was in 36 wedstrijden in de Serie A. Het kwam hem onder meer op interesse van Paris Saint-Germain te staan, maar het is West Ham United dat er nu met de handtekening van de Italiaan vandoor lijkt te gaan. Verschillende media in Engeland en Italië melden een mondeling akkoord tussen beide clubs voor een bedrag van 36 miljoen euro exclusief bonussen.

In dat geval strijkt PSV vier miljoen euro op. De transfersom kan met zes miljoen euro oplopen indien enkele bonussen worden behaald. Directeur Giovanni Carnevali van Sassuolo bevestigde deze week al het Engelse bod van veertig miljoen euro. PSG had 35 miljoen euro over voor de spits, maar viste daarmee achter het net. De Franse grootmacht maakte niet veel later bovendien de komst van Hugo Ekitike bekend. De spits komt voor een seizoen op huurbasis over van Stade Reims, maar moet daarna naar verluidt verplicht worden overgenomen voor 35 miljoen euro.