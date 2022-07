Achttienvoudig Oranje-international Vanity Lewerissa kankervrij: ‘Het is weg!’

Vrijdag, 22 juli 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Vanity Lewerissa is kankervrij, zo verklaart de voormalig aanvaller van de Oranje Leeuwinnen (achttien interlands) vrijdag in een post op Instagram. Bij de 31-jarige speler van Standard Luik werd in februari borstkanker geconstateerd, waarna een behandeltraject volgde. Vijf maanden later komt Lewerissa dus met goed nieuws naar buiten. De in België actieve speler maakte in 2017 deel uit van de selectie die de Europese titel veroverde in eigen land. Toenmalig bondscoach Sarina Wiegman liet haar destijds een kwartier meedoen.

"21 februari schreef ik: een pad die je liever niet bewandelt in je leven. Dit pad heb ik met heel veel tegenslagen, tranen, strijd, moed en heel veel steun van mn ouders, broers, vrienden en familie bewandeld. Vandaag te horen gekregen dat ALLES WEG, HET IS WEG! Kankervrij! Ik heb gestreden, met twee gestrekte benen vooruit en overwonnen.. ", laat de dankbare Lewerissa vrijdag op Instagram weten aan haar volgers. Er volgen al snel liefdevolle berichten van onder meer (oud-)internationals Lieke Martens, Anouk Hoogendijk, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk.

Lewerissa speelde in Nederland drie seizoenen voor zowel PSV als Ajax. Bij de laatste club dacht ze in de zomer van 2021 definitief afscheid te nemen van het profvoetbal, maar ze besloot even later alsnog terug te keren naar Standard Luik. Bij die club pakte ze tussen 2011 en 2015 ook al vier landstitels. Tussen 2015 en 2018 kwam ze uit voor de Oranje Leeuwinnen, al had ze daar meestal een bijrol.