Ron Jans opgewonden door nieuwste aanwinst: ‘Hij wilde maar naar één club’

Vrijdag, 22 juli 2022 om 20:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:02

FC Twente heeft de komst van Christos Tzolis afgerond, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. De aanvaller wordt voor één seizoen op huurbasis overgenomen van Norwich City. De Premier League-degradant haalde Tzolis vorig jaar nog voor elf miljoen euro naar Engeland. Volgens The Athletic, dat eerder deze week al sprak over de interesse van de Tukkers, troeft FC Twente onder meer Feyenoord af.

De komst van Tzolis werd voorafgaand aan het oefenduel met Schalke 04 bevestigd door trainer Ron Jans. "Wij zijn hartstikke blij met zijn komst", aldus Jans bij ESPN. "Er waren meer clubs die om hem streden, maar hij wilde maar naar één club. En dat is FC Twente. Hij heeft geïnformeerd bij Limnios en hij heeft bij het nationale elftal van Griekenland gezeten waar John van 't Schip en Aron Winter zaten. Ik denk dat hij gewoon een heel goed gevoel had bij FC Twente."

?? De begeerde Christos Tzolis is binnen voor @fctwente: "Hij wilde eigenlijk maar naar één club..." ?? ESPN #?? #TWES04 pic.twitter.com/fVMj08zFZz — ESPN NL (@ESPNnl) July 22, 2022

Op de clubsite vertelt de buitenspeler 'veel te willen spelen' en 'van waarde te willen zijn voor het team'. “Ik heb gehoord en gezien dat de supporters geweldig zijn en ik kan niet wachten om dit zelf ook te beleven.” Tzolis dient als opvolger van landgenoot Dimitrios Limnios. “Ik heb veel contact gehad met Dimitrios over deze club. Hij was erg lovend en zei dat het een hele mooie stap was om naar FC Twente te gaan. Ook heb ik een goed gesprek gehad met Ron Jans en Jan Streuer. Het gevoel was goed en ik denk dat dit de beste stap voor mij is.”

De Griek speelt het liefst vanaf de linkerflank en dribbelt graag met zijn rechter naar binnen toe. In Enschede zal hij de concurrentiestrijd aangaan met Virgil Misidjan. "Tzolis is een creatieve aanvaller met een goede individuele actie. Met zijn goede rechter- én linkerbeen zorgt hij voor veel dreiging en is hij een absolute versterking voor deze ploeg”, licht technisch directeur Jan Streuer zijn nieuwste aanwinst uit. Tzolis speelde in de jeugd van PAOK Saloniki en maakte vorig jaar zomer de overstap naar Norwich City. Tot dusver kwam hij dertien keer in actie voor de nationale ploeg.