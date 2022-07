Frustraties nemen toe door interesse Bayern: ‘Moet gaan volgens onze wensen’

Vrijdag, 22 juli 2022 om 20:03 • Laatste update: 20:59

Bayern München heeft zich de woede op de hals gehaald van RB Leipzig. De Duitse recordkampioen plukte met Marcel Sabitzer en Dayot Upamecano vorig jaar zomer al twee absolute smaakmakers weg bij Die Roten Bullen en zijn nu van plan Konrad Laimer in te lijven. Een eerste bod van 23 miljoen euro werd echter van tafel geveegd door Leipzig. De nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen heeft er genoeg van.

Sabitzer en Upamecano maakten vorig jaar zomer de overstap van Leipzig naar Bayern en zagen ook trainer Julian Nagelsmann overkomen. Deze transferwindow hoopt Bayern opnieuw te shoppen bij de competitiegenoot in de persoon van Laimer. Een eerste bod van 23 miljoen euro plus diverse bonussen werd echter van tafel geveegd. Leipzig mikt op een vaste transfersom van minstens dertig miljoen euro voor de Oostenrijks international die vastligt tot medio 2023.

Directeur Oliver Mintzlaff is niet van plan opnieuw een van zijn sterspelers van de hand te doen aan de regerend landskampioen. "Ik hoop dat Bayern eens met andere ideeën komt en niet altijd onze spelers haalt", laat hij weten tegen ServusTV. "Konny is enorm belangrijk voor ons spel, dus we willen hem niet kwijt. Wij zitten achter het stuur. Als wij iets doen, moet het gaan volgens onze wensen." Leipzig haalde Laimer vijf jaar geleden voor zeven miljoen euro op bij RB Salzburg. Sindsdien speelde hij 160 officiële wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde en 18 assists gaf.

"Het kan goed zijn dat we met hem het laatste contractjaar in gaan en dat we geen transfersom krijgen", besluit Mintzlaff. Laimer zelf zou het liefst nu al de overstap naar München maken, zodat hij voor de competitie begint al heeft kunnen wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. Toevalligerwijs strijden Leipzig en Bayern op 30 juli om de Duitse Supercup. Het is nog maar de vraag of de transfer van Laimer dan al rond is. Naast de komst van Laimer wil Bayern zich versterken met de zeventienjarige Franse spits Mathys Tel, die volgens Stade Rennes zo’n twintig miljoen euro op moet leveren.