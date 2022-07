Schreuder geeft vanuit Oostenrijk duidelijk signaal af aan Antony

Vrijdag, 22 juli 2022 om 17:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:36

Alfred Schreuder is niet van plan om Antony in deze transferperiode nog te laten vertrekken. De trainer van Ajax gaat ervan uit dat zijn selectie intact blijft, zo geeft hij vrijdag aan in een uitgebreid interview met ESPN. Schreuder zwaaide eerder deze zomer Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Danilo, Sébastien Haller en Lisandro Martínez uit, maar Antony begint normaal gesproken bij Ajax aan het nieuwe seizoen.

"Nog even over die teamfoto trouwens: Antony stond daar ook op. Ben je nog een beetje bang dat hij weg zal gaan?", krijgt Schreuder vrijdag voorgelegd tijdens het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk. "Nee, ik ga er echt vanuit, we hebben natuurlijk veel spelers verkocht nu, en dat is de laatste jaren niet gebeurd. En we hebben natuurlijk ook weer spelers gekocht, maar we hebben dusdanig veel spelers gekocht dat ik ervan uit ga dat er niemand meer weggaat." Schreuder voegde Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Brian Brobbey en Francisco Conceição toe aan zijn selectie voor deze jaargang.

Schreuder heeft spelers die denken over een vertrek bij Ajax overigens geen ultimatum meegegeven. Daarover zijn eveneens geen afspraken gemaakt met de clubleiding in Amsterdam.: "Nee, daar hebben we niet over gesproken, maar we spreken wel dagelijks met elkaar. Maar ik ga ervan uit dat er niks meer vertrekt. Als we nog een basisspeler verkopen, dat zou denk ik voor ons niet goed zijn", aldus de oefenmeester van Ajax.

Antony is deze zomer herhaaldelijk genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United. De club van manager Erik ten Hag moest volgens The Times 125 miljoen euro op tafel moeten leggen voor een zogeheten packagedeal, bestaande uit Lisandro. Martínez en Antony. Eerstgenoemde speler is inmiddels voor 57 miljoen euro binnengehaald door Manchester United, een bedrag dat door bonussen nog met 10 miljoen euro kan oplopen. Mocht Antony alsnog vertrekken, dan is met Francisco Conceição reeds een opvolger gepresenteerd. De vleugelaanvaller is voor vijf miljoen euro overgenomen van FC Porto.