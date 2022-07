Savio verwijst naar Ronaldo en Romário in eerste interview als PSV-speler

Vrijdag, 22 juli 2022 om 16:55 • Rian Rosendaal

Savio heeft wel even getwijfeld over zijn transfer richting PSV, zo erkent de vrijdag gepresenteerde vleugelaanvaller in zijn eerste interview met PSV TV. De Braziliaan wilde zelf dolgraag naar Eindhoven verhuizen, maar het duurde even voordat het papierwerk rondom zijn overgang was afgerond door PSV. Nu alles in kannen en kruiken is kan de van Troyes gehuurde Savio zich volledig richten op zijn eerste avontuur in Europa.

"Ik was heel zenuwachtig, omdat ik heel graag naar PSV wilde", blikt Savio terug op de veelbesproken transfersaga. "Ik had al tegen mijn zaakwaarnemer gezegd: 'neem contact op met PSV'. Het was heel spannend", aldus de aanwinst, die nu al onder de indruk is van zijn nieuwe werkomgeving. "Ik vind het allemaal prachtig en ben supertrots dat ik hier mag zijn. Ik hoop mijn steentje bij te dragen en veel te leren. En de ervaring neem ik mee voor de rest van mijn leven." Savio bespreekt daarna wat de supporters van PSV van hem mogen verwachten dit seizoen.

"Ik ben een snelle en behendige speler. Ik ben er om mijn teamgenoten te helpen. En ik wil belangrijk zijn met doelpunten en assists." Savio had snel een goed gevoel bij PSV, dat hem al enige tijd in het vizier had. "Toen PSV interesse toonde, ben ik me gaan verdiepen in de club. Ik ben PSV gaan volgen via social media. Ronaldo en Romário hebben hier gevoetbald en ik dacht: dat wil ik ook." De aanvaller hoopt net als zijn beroemde landgenoten de harten van de PSV-fans te veroveren. "Ik ga mijn best doen om net zoveel te bereiken voor PSV als die twee."

Savio heeft met enkele landgenoten in dienst van PSV al even gesproken over zijn avontuur in Eindhoven. "Ik heb contact gehad met Mauro Júnior, André Ramalho en Carlos Vinícius. Toen ze hoorden dat ik naar PSV kwam, hebben ze meteen een berichtje gestuurd om me welkom te heten. Ze stuurden me: 'als je ooit hulp nodig hebt, dan kun je bij ons terecht'. Ik ben trots dat ik met hen kan spelen". besluit de dankbare Savio.