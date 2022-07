Hij is eindelijk in Eindhoven: Sávio mag zichzelf nu écht PSV'er noemen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 15:14 • Guy Habets • Laatste update: 15:51

Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, is officieel speler van PSV. De Brabantse club heeft het papierwerk eindelijk rond en kan de van Troyes AC gehuurde Braziliaan nu dus echt presenteren. Sávio zal komend seizoen op huurbasis uitkomen voor PSV, maar er wordt gehoopt op meer.

Het was al duidelijk dat de vleugelaanvaller komend jaar voor PSV zou spelen, maar de puntjes moesten nog op de i worden gezet. Dat is nu gebeurd. Op de clubsite zegt technisch directeur John de Jong dat het Philips Stadion wellicht nog langer het toneel zal zijn voor Sávio. "Wij hopen dat dit de start is van een meerjarig traject met hem", zo valt er te lezen. "Daarin gaat hij hopelijk veel mooie momenten met PSV beleven. We gunnen hem de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe club. Tegelijkertijd zijn we enorm overtuigd van zijn talent."

Sávioooooooo ?? Are you ready to be entertained?#TheSávioWay — PSV (@PSV) July 22, 2022

Sávio, een linksbenige, van originele rechtervleugelaanvaller, won afgelopen seizoen de dubbel met Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli - voormalig trainer van Olympique Marseille en de man onder wie Savinho debuteerde als profvoetballer - noemde zijn voormalig pupil 'een groter talent dan 'Rodrygo' (Real Madrid). Sávio kwam voor zijn komst naar Europa tot 33 duels voor Atlético Mineiro, waarin hij 2 keer scoorde.

PSV is uiterst actief op de transfermarkt en haalde ook Luuk de Jong (drie miljoen euro van Sevilla), Guus Til (drie miljoen euro van Spartak Moskou), Walter Benítez (transfervrij van OGC Nice), Xavi Simons (transfervrij van Paris Saint-Germain) en Boy Waterman (transfervrij van OFI Kreta) binnen. Ook werd Ki-Jana Hoever gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Ritsu Doan (8,5 miljoen euro naar SC Freiburg) en Mario Götze (4 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt).