Brobbey kijkt op van suggestie over houding: 'Heb je foto's van mij gezien?'

Vrijdag, 22 juli 2022 om 14:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

Brian Brobbey ontkent dat hij een minder blije indruk maakte in zijn laatste dagen als speler van RB Leipzig. Op recente beelden vanuit het trainingskamp van de Duitse club leek de bij Ajax teruggekeerde spits teleurgesteld rond te lopen, maar volgens de twintigjarige aanvaller klopt die beeldvorming niet. Brobbey is desondanks heel blij dat hij definitief terug is bij de landskampioen uit Amsterdam.

"Ik leek minder bij? In Duitsland? Heb je foto's van mij gezien?", reageert Brobbey vrijdag met een glimlach als de verslaggever van Ajax TV begint over het feit dat de aanvaller onlangs met tegenzin de spelersbus van Leipzig zou zijn ingestapt. "Nee, nee, nee. Ik had een heel gezellig team in Duitsland, dus ik vermaakte me wel goed. Maar het was tijd om naar huis te gaan, ja", zo benadrukt Brobbey, die met zijn nieuwe contract tot de zomer van 2027 onder contract staat bij Ajax.

"Ik ben hier om te blijven, ik ben nog niet klaar bij Ajax", gaat de ambitieuze en gretige Brobbey verder met zijn relaas. "Het was een moeilijke periode met weinig minuten, maar ik ben de mensen daar (in Leipzig, red.) dankbaar dat ze me terug hebben laten gaan naar Ajax." Brobbey maakt gelijk duidelijk wat zijn doelen zijn voor komend seizoen: "Ik wil eigenlijk de lijn van vorig seizoen doortrekken en belangrijk zijn met mijn doelpunten. En gewoon een winnaarsmentaliteit hebben op het veld." Ajax haalde naast Brobbey onder meer Steven Bergwijn binnen, een transfer die de aanvaller een goed gevoel bezorgt.

"Een hele goede speler, toch?", deelt Brobbey een compliment uit aan de van Tottenham Hotspur afkomstige vleugelaanvaller. Afgelopen woensdag werd ook Calvin Bassey aan de selectie van trainer Alfred Schreuder toegevoegd. "Ik ken hem niet, maar ik heb hem wel gezien op jullie social media." Brobbey benadrukt tot slot nog eens blij te zien met de nieuwe kans die Ajax hem biedt. "Het is gewoon mijn huis. Ik speel nu twaalf jaar hier denk ik. Hier voel ik me ook thuis, ja. Ik ga nergens meer heen."