Vitesse wil Openda doen vergeten met Nederlands supertalent uit Bundesliga

Vrijdag, 22 juli 2022 om 13:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:53

Vitesse heeft de gelederen versterkt met Mohamed Sankoh. Dat is te lezen op de officiële kanalen van de club. De achttienjarige spits komt voor één seizoen op huurbasis over van VfB Stuttgart en moet het gat opvullen dat Loïs Openda met zijn vertrek achterliet. Sankoh, oorspronkelijk een jeugdexponent van Sparta Rotterdam, wordt in Duitsland een grote toekomst toegedicht.

De geboren Rijswijker werd in 2013 door Sparta weggeplukt bij amateurclub KRSV Vredenburch en bracht vijf jaar door in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Daarna besloot Sankoh tot een overstap naar Stoke City. Na twee jaar in Engeland raakte ook Stuttgart overtuigd: die Roten telden 150.000 euro neer om de groeibriljant naar Zuidwest-Duitsland te halen. In zijn eerste seizoen klom Sankoh op van de Onder 19,naar het beloftenelftal naar de Stuttgart 1. Daar maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn Bundesliga-debuut (tegen RB Leipzig, 2-0 verlies).

De jongensdroom leek zich afgelopen seizoen voort te zetten, daar Sankoh tijdens zijn eerste optreden direct trefzeker was. Sankoh werd kort daarna echter getroffen door een zware knieblessure, waardoor er een streep kon door het restant van de jaargang. Inmiddels is de spits weer fit en mag hij zich opmaken voor een tijdelijk dienstverband in Vitesse. In Arnhem geldt hij als eerste aanvallende versterking voor komend seizoen: vooralsnog kwamen met Ryan Flamingo, Ferro, Melle Meulensteen en Carlens Arcus alleen nog verdedigers naar de club.

Vitesse en iedereen die Vitesse goedgezind is zal hopen dat Sankoh Openda kan doen vergeten. De Belg was afgelopen jaargang in competitieverband goed voor 19 treffers, bijna 50 procent van de totale doelpuntenproductie over 2021/22. Openda kon vanwege zijn successen in Arnhem voor een nieuwe kans gaan bij broodheer Club Brugge, maar koos voor een overstap naar RC Lens. De nummer zeven van afgelopen Ligue 1-seizoen besloot bijna tien miljoen euro neer te tellen voor zijn nieuwe goalgetter.