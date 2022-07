Van de Eredivisie via Duitsland naar Premier League: West Ham wil zaken doen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 12:17 • Guy Habets • Laatste update: 12:24

Filip Kostic staat in de serieuze belangstelling van West Ham United. De linkspoot, die in het verleden furore maakte bij FC Groningen, heeft nog een contract tot medio 2023 bij Eintracht Frankfurt en kan dus voor een niet al te hoge transfersom naar Londen verkassen.

West Ham dacht lang een goede kans te maken op het transfervrij binnenhalen van Jesse Lingard, maar die koos op het laatste moment toch voor een contract bij Nottingham Forest. The Hammers moeten dus doorschakelen en volgens Sky Sports en the Guardian is Kostic nu in beeld gekomen. De Serviër, die vorig seizoen met Frankfurt de Europa League won, kan als linksback en als linkermiddenvelder uit de voeten en dat zijn precies de posities waar West Ham-manager David Moyes nog versterking zoekt.

De verwachting is dat de Londense club geen hoge transfersom hoeft te betalen om Kostic los te weken, aangezien de 29-jarige linkspoot nog maar één jaar vastligt bij Frankfurt. Een bedrag van twintig miljoen euro zou genoeg moeten zijn voor West Ham om de Serviër binnen te kunnen hengelen. De Engelsen hebben wel concurrentie, want eerder werd ook Juventus al aan de voormalig aanvaller van Groningen gelinkt. Het is niet duidelijk hoe serieus de interesse van la Vecchia Signora nog is.

Kostic begon zijn loopbaan bij Radnicki Kragujevac in eigen land, waarna hij door Groningen voor iets meer dan een miljoen euro werd opgepikt. Dat bleek een gouden greep, want in het noorden ontwikkelde de linkeraanvaller zich stormachtig en verdiende hij een transfer naar VfB Stuttgart. De Duitsers legden in de zomer van 2014 zes miljoen euro voor Kostic neer. Daarna belandde hij via Hamburger SV bij Frankfurt, waar de Serviër al een tijdje vaste waarde is.