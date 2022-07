Bruno Fernandes vergelijkt visie van Ten Hag met die van andere ex-Ajax-coach

Vrijdag, 22 juli 2022 om 11:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:03

Bruno Fernandes ziet een enorme cultuurkentering bij Manchester United onder Erik ten Hag. In een exclusief interview met Sky Sports vertelt de Portugees over de ijzeren hand van zijn nieuwe trainer, die onverbiddelijk is als daar niet uit gegeten wordt. De spelopvattingen van Ten Hag doen Fernandes bovendien denken aan een bekende naam: Marcel Keizer, onder wie hij naar eigen zeggen 'zijn beste jaar beleefde' als speler van Sporting Portugal.

"Ik sprak met de manager en hij vroeg me om mijn mening over het speelplan", vertelt Fernandes in het interview. "Ik zei tegen hem dat ik bij Sporting Portugal ook een coach had die van Ajax kwam (Keizer, red.). De manier van denken is vergelijkbaar en ik had mijn beste seizoen onder hem." Onder Keizer - die als voorganger van Ten Hag werd ontslagen bij Ajax - won Fernandes met Sporting Portugal in het seizoen 2018/19 twee verschillende bekertoernooien. Bovendien beleefde hij met 32 goals en 18 assists in 53 duels over alle competities zijn meest productieve seizoen tot dusver. Keizer werd kort na het begin van het seizoen daarop ontslagen, vanwege tegenvallende resultaten

Of Keizer met zulke harde hand regeerde als Ten Hag bij United doet, wordt echter niet duidelijk. "Hij legt heel helder uit wat hij wil en eist. Ik denk dat dat is wat ze (de Engelse media, red.) bedoelen met discipline. Hij is erg helder, het is niet mogelijk daaraan te ontsnappen. Dat moet je begrijpen. Zelfs als je geen Engels spreekt kun je de manier begrijpen waarop hij wil spelen", aldus Fernandes.

Tegenover The Telegraph sprak de aanvallende middenvelder eerder deze week al vergelijkbare woorden. Volgens de krant heeft Ten Hag een reeks basisregels ingevoerd waarvan hij verwacht dat zijn spelers zich daaraan houden. Zo krijgen zij boetes of straffen voor te laat komen tijdens teamvergaderingen, trainingen of bij eetgelegenheden. "Ik denk dat we discipline een tijdje gemist hebben", zei Fernandes. "Voor mij is discipline niet alleen de manier waarop je op het veld speelt, welke taak je op jouw positie moet uitvoeren, het heeft ook betrekking op zaken buiten het veld. Niet te laat komen voor teamvergaderingen, niet te laat komen tijdens eetgelegenheden. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want als iedereen op tijd is en iemand komt te laat, dan moet diegene gestraft worden."

De voorbereiding op komend seizoen loopt vooralsnog voorspoedig voor Ten Hag. De 52-jarige Tukker wist met zijn selectie alle drie de oefenduels in winst om te zetten. Liverpool werd met 4-0 opgerold, terwijl Crystal Palace en Melbourne Victory respectievelijk met 3-1 en 4-1 werden verslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wacht Aston Villa. Op zaterdag 7 augustus speelt Manchester United de eerste Premier League-wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Brighton & Hove Albion.