Nicolás Tagliafico laat Amsterdam na vierenhalf jaar definitief achter zich

Zaterdag, 23 juli 2022 om 12:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:20

Nicolás Tagliafico verruilt Ajax definitief voor Olympique Lyon. Beide clubs melden via de officiële kanalen dat de back voor drie seizoenen getekend heeft voor de club van trainer Peter Bosz. l'OL betaalt 4,2 miljoen euro voor Tagliafico, die nog een eenjarig contract had in Amsterdam. De Argentijn wilde aanvankelijk wachten op een beter alternatief, maar de komst van Owen Wijndal naar Ajax bracht een sneltreinvaart in de transfer.

Nadat toenmalig technisch directeur Marc Overmars Tagliafico afgelopen winter niet naar Barcelona had laten verkassen, werd er een deal gesloten met de verdediger. Tagliafico zou de zomer daarop hoe dan ook voor een gelimiteerde transfersom mogen vertrekken. Zowel Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest en wederom Barcelona zouden interesse hebben getoond, maar alleen Lyon werd daadwerkelijk concreet. Les Gones zagen de komst van Tyrell Malacia in een eerder stadium afketsen en waren daarom nog altijd naarstig op zoek naar een alternatief.

?? Un asado de bienvenue, ça fait toujours plaisir ! ?? Surtout quand c’est @nico_taglia qui le prépare ????????#Tagliafico2025 ???? pic.twitter.com/ZsRhEvh98r — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

Die heeft Lyon nu gevonden in de persoon van Tagliafico. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano gaat de 29-jarige back zo'n drie miljoen euro opstrijken op jaarbasis. Ajax houdt met Daley Blind, Owen Wijndal en de onlangs gepresenteerde Calvin Bassey nog drie serieuze opties over voor de linksbackpositie. Ook jeugdproduct Anass Salah-Eddine kan daar uit de voeten, maar staat op de nominatie om (al dan niet tijdelijk) te vertrekken.

Tagliafico kwam in januari 2018 naar Ajax, dat destijds hetzelfde voor hem neertelde als Lyon nu doet. De veertigvoudig Argentijns international vocht zich onder Erik ten Hag al snel in de basis en had zeker in zijn eerste drieënhalf seizoen een groot aandeel in de landstitels en prestaties in de Champions League. In totaal kwam Tagliafico tot 167 duels, 16 goals en 22 assists. Daarbij pakte de karakteristieke gifkikker het noemenswaardige aantal van 38 gele en 3 rode kaarten.