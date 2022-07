Jonathan de Guzmán ziet zijn wens vervuld worden en is terug in de Eredivisie

Vrijdag, 22 juli 2022 om 10:49 • Guy Habets • Laatste update: 11:13

Jonathan de Guzmán keert terug naar Nederland. De veertienvoudig Oranje-international heeft een contract getekend dat hem voor een jaar aan Sparta Rotterdam verbindt, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De verbintenis kan middels een optie verlengd worden met nog een jaar.

Enkele weken geleden spraken Sparta en De Guzmán voor het eerst met elkaar en nu is de transfer dus rond. De 34-jarige middenvelder wordt overgenomen van OFI Kreta, dat al op trainingskamp was in Nederland, en sluit vrijdag nog aan bij de selectie van trainer Maurice Steijn. De Guzmán, die in 2014 nog onderdeel uitmaakte van de WK-selectie van Louis van Gaal, wilde na twaalf jaar in het buitenland graag terugkeren in Nederland en krijgt met een transfer naar Het Kasteel dus zijn zin.

De veertienvoudig Oranje-international werd geboren in Canada en verhuisde op zijn twaalfde naar Nederland om zijn voetbaldroom na te jagen. Via een stageperiode wist hij Feyenoord te overtuigen. Tussen 2005 en 2010 kwam de middenvelder tot 129 officiële duels namens de Stadionclub, waarna hij een transfer naar RCD Mallorca verdiende. Via Villarreal, Swansea City, Napoli en Eintracht Frankfurt belandde De Guzmán in oktober 2020 bij OFI Kreta, waar hij twee jaar basisspeler was. Vorig seizoen kwam de middenvelder tot 19 wedstrijden voor de Grieken.

Sparta sloeg vorige maand al een dubbelslag op de transfermarkt door Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen over te nemen van het Noorse Odds BK. Daarnaast verzekerde de Eredivisionist zich ook van de diensten van Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Younes Namli (transfervrij), Mike Eerdhuizen (transfervrij) en Youri Schoonderwaldt (transfervrij). De Guzmán is dus de zevende nieuweling die deze zomer in Spangen tekent.