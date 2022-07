Feyenoord profiteert van FIFA-regeling en haalt gewenste vervanger van Til

Vrijdag, 22 juli 2022 om 16:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:16

Sebastian Szymanski mag zich speler van Feyenoord noemen. De 23-jarige aanvallende middenvelder komt voor een seizoen op huurbasis over van Dynamo Moskou, waarmee ook een optie tot koop is afgesproken. Szymanski geldt in Rotterdam als vervanger van Guus Til, die onlangs een overstap naar PSV verkoos boven een langer verblijf in Rotterdam. Na Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Javairô Dilrosun is Szymanski de vijfde aanwinst voor Arne Slot deze transferperiode.

Begin deze week bracht 1908.nl naar buiten dat Feyenoord zijn pijlen had gericht op de Pools international. Szymanski kan vanwege de buitengewone transfermarkt tijdelijk zijn contract verscheuren en gold daarom als reëele optie om op huurbasis naar Rotterdam te komen. Hoewel de middenvelder door de Transfermarkt getaxeerd wordt op veertien miljoen euro - waarmee het eigen transferrecord verbroken zou worden - heeft Feyenoord ook een optie tot koop bedongen.

Op de website van de Stadionclub laat Szymanski, die met rugnummer zeventien gaat spelen bij Feyenoord, weten dat hij zin heeft in zijn nieuwe klus. "Een mooi nieuw avontuur", zo laat hij optekenen. "Feyenoord is een goede club voor jonge spelers zoals ik. De club heeft afgelopen seizoen veel indruk gemaakt in Europa door de finale te halen van de Conference League. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan verdere successen en kijk ernaar uit om in De Kuip mijn debuut te maken en mezelf te laten zien aan de supporters."

De spoeling op de nummer tien-positie is momenteel erg dun bij Feyenoord. De nummer drie van afgelopen Eredivisie-seizoen mikte er aanvankelijk op om Til na zijn succesvolle huurperiode nog een jaar in De Kuip te houden, maar de middenvelder koos verrassend voor een dienstverband bij PSV. Momenteel lijken alleen Jens Toornstra en Antoni Milambo zich als serieuze opties aan te dienen voor trainer Arne Slot. De transfervrije Jean-Paul Boëtius zou nog wel voor een extra impuls kunnen zorgen. De 28-jarige ex-Feyenoorder traint ook mee met de selectie en staat naar verluidt open voor een nieuw dienstverband bij de club waar hij werd opgeleid.

Daarnaast is Feyenoord nog altijd op zoek naar een linksback. Eerste keus Tyrell Malacia vertrok voor een miljoenenbedrag naar Manchester United en beoogde vervanger Ian Maatsen gaf de voorkeur aan een transfer naar Burnley. Ook mikt de oefenmeester nog altijd op een extra spits. Zowel Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds) en Cyriel Dessers (terug naar Racing Genk) vertrokken en alleen Danilo (transfervrij van Ajax) kwam daarvoor in de plaats. Feyenoord heeft de 21-jarige spits Santiago Giménez op het oog en bood zijn club Cruz Azul al een bedrag van drie miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten.