Wijnaldum en Paris Saint-Germain hakken de knoop door en geven PSV hoop

Vrijdag, 22 juli 2022 om 10:22 • Guy Habets • Laatste update: 11:10

Georginio Wijnaldum is definitief op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben club en speler afgesproken dat het deze zomer hoe dan ook tot een transfer gaat komen en dat de Parijzenaars ieder aannemelijk bod zullen accepteren. Dat opent deuren voor clubs met interesse, waaronder wellicht PSV.

PSG zat al een tijdje met Wijnaldum in de maag, omdat de middenvelder één van de hoogste salarissen in de Ligue 1 opstrijkt maar tegelijkertijd geen toekomst meer heeft in het Parc des Princes. De twee partijen zijn nu overeengekomen dat een uitgaande transfer zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden en Paris is ook bereid om mee te werken aan een verhuur. Uiteraard zou de Franse club Wijnaldum het liefst verkopen, maar de clubleiding realiseert zich dat andere clubs in het kader van kostenbesparing liever zouden huren.

Dat betekent dat geïnteresseerde clubs nu hun slag kunnen slaan en zelfs mogen hopen op een gereduceerde prijs voor Wijnaldum. Dat is vooral koren op de molen van AS Roma, dat de laatste dagen vaak gelinkt wordt aan de Oranje-international. Wijnaldum zelf zou hebben aangegeven dat hij graag onder José Mourinho wil werken in de Italiaanse hoofdstad en i Giallorossi zien in de middenvelder de ideale versterking. Wellicht kan PSV zich ook in de transferstrijd mengen nu een verhuur ook op tafel ligt.

Het Eindhovens Dagblad schrijft in ieder geval dat de Eindhovense interesse in Wijnaldum er nog steeds is. Technisch directeur John de Jong van de Eindhovenaren stelde eerder dat PSV het salaris van Wijnaldum niet zou kunnen ophoesten, maar wellicht dat er nu wel te onderhandelen valt met de Parijzenaars over een gunstige verdeling van het honorarium. Wijnaldum kwam een jaar geleden transfervrij over van Liverpool en tekende een contract voor drie seizoenen, tot medio 2024. Transfermarkt taxeert de middenvelder momenteel op 18 miljoen euro.