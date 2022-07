Ten Hag heeft boodschap voor ‘afgeserveerd’ toptalent én Donny van de Beek

Vrijdag, 22 juli 2022 om 09:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:58

Anthony Martial gaat komend seizoen in als de eerste spits van Manchester United, weet the Guardian. De Fransman leek eind vorig seizoen nog op weg naar de uitgang, maar maakt een uitstekende voorbereiding mee onder Erik ten Hag. Bovendien leeft men in Manchester nog altijd in onzekerheid of Cristiano Ronaldo voor de club behouden blijft. Naast Martial kreeg ook Donny van de Beek een duidelijk doch enigszins hoopvolle boodschap mee van Ten Hag.

Martial werd afgelopen seizoen na jaren van wisselend succes definitief tot een rol op het tweede plan veroordeeld, door zowel Ole Gunnar Solskjaer als zijn opvolger Ralf Rangnick. Daardoor liet het voormalig supertalent zich verhuren aan Sevilla, waar hij echter ook geen potten kon breken. Een definitieve exit van Old Trafford leek daarom aanstaande. Martial krijgt van Ten Hag echter de kans in de voorbereiding, die hij met beide handen aangrijpt. De dertigvoudig Frans international wist in alle drie de oefenduels het net te vinden en valt sowieso op vanwege zijn gewetensvolle, zelfverzekerde spel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Ronaldo volgens L'Équipe alleen nog de keuze lijkt te hebben tussen óf een overstap naar Atlético Madrid óf een langer dienstverblijf in Manchester, lijkt Martial het seizoen te beginnen als eerste spits. Mocht Ronaldo blijven, heeft de Portugees namelijk nog altijd niet onder Ten Hag getraind. Marcus Rashford en Jadon Sancho zijn ook inzetbaar als diepste aanvaller, maar spelen bij voorkeur op de vleugels. Of Ten Hag nog mikt op het aantrekken van een extra spits is onduidelijk, al gaf hij daags voor het oefenduel met Aston Villa wel aan te hopen om meer versterkingen.

"We zijn op zoek, maar willen de juiste spelers", betoogde de oefenmeester, die tevens inging op de situatie Van de Beek. De middenvelder begon in ieder van de drie oefenduels op de bank en lijkt zo voor het derde seizoen op rij veroordeeld tot het tweede plan. "Het is hetzelfde voor iedere speler: hij moet het zelf doen", zei Ten Hag. "Wij als staf kunnen de juiste condities scheppen zodat hij kan presteren maar aan het eind van de rit moet hij het zelf doen. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun performance. Donny heeft de kwaliteiten. Ik heb het gezien, maar hij zal zich moeten bewijzen."