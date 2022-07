Eindelijk witte rook: Ajax bevestigt ‘thuiskomst’ van Brian Brobbey

Vrijdag, 22 juli 2022 om 09:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:00

Brian Brobbey keert definitief terug bij Ajax, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen. Ajax betaalt aan RB Leipzig in totaal een bedrag van 16,35 miljoen euro, dat middels variabelen nog op kan lopen tot 19,35 miljoen. Zodoende komt er een einde aan een maandenlange transfersoap.

De afgelopen periode stond in het teken van zware onderhandelingen tussen Ajax en Leipzig. Brobbey had nog een contract tot medio 2025 en de leiding van Leipzig wilde dat een passende transfersom op tafel zou worden gelegd om die verbintenis af te kopen. De spits zelf gaf echter te kennen dat hij hoe dan ook naar Ajax wilde en zorgde er daardoor voor dat de Amsterdammers een betere onderhandelingspositie kregen. Uiteindelijk is de transfersom daardoor lager uitgevallen dan Leipzig aanvankelijk verlangde, mede omdat zaakwaarnemer José Fortes Rodríguez afzag van (bijna) zijn volledige commissie.

Brobbey vertrok een jaar geleden transfervrij uit de hoofdstad en kreeg daar al snel spijt van. Speeltijd bij Leipzig zat er amper in en dus haalde Ajax hem in de winterstop alweer terug op huurbasis. Na een succesvol half jaar, waarin Brobbey een aantal belangrijke doelpunten maakte, was het voor de spits duidelijk: er moest een definitieve terugkeer komen. De aanvaller is na Owen Wijndal, Steven Bergwijn, Calvin Bassey en Francisco Conceição de vijfde aanwinst van trainer Alfred Schreuder.

Ajax is met het aantrekken van Brobbey echter nog niet klaar op de spitspositie. Het liefst halen de Amsterdammers nog een extra targetman. De namen van Joshua Zirkzee (Bayern München) en Toni Martínez zingen in dat verband rond in Amsterdam. Volgens Sky Sports zou Ajax bijna even diep in de buidel moeten tasten voor Zirkzee als voor Brobbey: Bayern verlangt zo'n tien tot vijftien miljoen euro voor de Nederlander. Bovendien mikt Zirkzee op een jaarsalaris van zo'n 2,5 miljoen. Het is onduidelijk wat Martínez - ex-ploeggenoot van Conceição bij Porto - moet kosten, al kwam hij in oktober 2020 voor een bedrag van 3,2 miljoen over van Famaliçao.