‘Examenweken’ bij Ajax: Schreuder neemt besluit over twee posities

Vrijdag, 22 juli 2022 om 08:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:12

Ajax is met de komst van Brian Brobbey bijna klaar op de transfermarkt, aldus Voetbal International. Buiten een extra targetman is Alfred Schreuder grotendeels tevreden met zijn huidige spelersbestand, waarmee hij het seizoen 2022/23 dan ook in zal gaan in het geval er niemand meer wegvalt. Jay Gorter zal steeds meer speelminuten gaan krijgen onder de lat, maar moet nog wel voorrang verlenen aan óf Remko Pasveer óf Maarten Stekelenburg. Vooral op de rechtsbackpositie lijkt het nog het meest spannend te gaan worden: Devyne Rensch móét Schreuder komende weken overtuigen, anders gaat Ajax op zoek naar een alternatief.

Rensch kende een sterk debuutjaar, maar viel afgelopen seizoen ver terug in de schaduw van Noussair Mazraoui. Ook in de huidige oefencampagne kan het Talent van De Toekomst van 2020 nog geen onuitwisbare indruk achterlaten. Overige kandidaten Youri Regeer en Sean Klaiber worden echter niet als betere opties beschouwd, waardoor Rensch nog altijd een streepje voor heeft. Mocht de enkelvoudig Oranje-international Schreuder in het restant van de voorbereiding alsnog voor zich weten te winnen, lijkt Ajax zich verdedigend niet meer te gaan roeren op de transfermarkt.

In de allerachterste linie moet Gorter dit seizoen wederom genoegen nemen met een rol op het tweede of zelfs derde plan. De geboren Purmerender keepte zijn wedstrijden afgelopen jaargang met uitzondering van één Eredivisie- en één bekeroptreden in Jong Ajax. Het streven is wel om de Gorter dit seizoen meer kansen te gaan geven, maar Pasveer of Stekelenburg zal eerste keus blijven. Alleen als een van de routiniers toch te blessuregevoelig blijkt, zal Ajax de transfermarkt opgaan.

Op het middenveld gaat er niemand meer bijkomen: Schreuder kampt er zelfs met luxeproblemen. Kenneth Taylor, die na het vertrek van Ryan Gravenberch voor zijn seizoen van de waarheid staat, zal mogelijk Daley Blind als voornaamste concurrent krijgen. De veelzijdige verdediger annex middenvelder wordt vanwege zijn spelinzicht en passing én de komst van Calvin Bassey en Owen Wijndal overwogen om een linie hoger te positioneren. Daarnaast wordt het net als vorig seizoen kiezen tussen óf Davy Klaassen óf Steven Berghuis op 'tien'. Mohammed Kudus lijkt zich te moeten richten op een plek in de aanval. Tegen KAS Eupen (1-1) experimenteerde Schreuder al met de Ghanees als valse spits.