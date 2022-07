Uit de as herrezen kracht van PSV en Schmidt zeer dicht bij nieuwe verbintenis

Vrijdag, 22 juli 2022 om 07:56 • Tom Rofekamp

Erick Gutiérrez staat op het punt om zijn contract bij PSV te verlengen, weet het Eindhovens Dagblad. Bronnen bevestigen aan de krant dat de 27-jarige middenvelder een meerjarige aanbieding heeft gekregen, die voorkomt dat hij volgend jaar zomer gratis de deur uitwandelt. Het is een scenario dat precies een jaar nog flink onaannemelijk leek, daar Gutiérrez veelvuldig kampte met blessureleed en het niveau maar niet aan leek te kunnen tikken. Het afgelopen seizoen onder Roger Schmidt deed de situatie echter volledig kenteren.

Ondanks dat nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij mogelijk een flink andere speelstijl beoogt dan zijn voorganger, ziet Gutiérrez toch voldoende perspectief op speeltijd. PSV bouwt met zijn aanblijven zekerheid in op het moment dat Ibrahim Sangaré zou wegvallen. Gutiérrez is momenteel herstellende van een blessure, maar lijkt zaterdag al weer een optie voor het oefenduel met Real Betis. Of de Mexicaan dit seizoen kan rekenen op een basisplaats, zal in ieder geval duidelijk worden tijdens het Champions League-tweeluik met AS Monaco begin augustus.

Guti kwam in 2018 met veel bombarie binnen bij PSV, dat een transfersom van zes miljoen euro voor hem betaalde. In zijn debuutjaar in Eindhoven moest hij het vooral doen met invalbeurten; de twee seizoenen daarop waren al niet verblijdender voor de middenvelder. Afgelopen seizoen groeide Gutiérrez na een moeizame start uit tot belangrijke spil onder Schmidt. Ook Van Nistelrooij ziet weer een belangrijke rol voor hem weggelegd.

De vereiste van de middenvelder zelf is duidelijk: voldoende speeltijd met het oog op het aankomend WK. Dertigvoudig international Gutiérrez is een vaste waarde bij het Mexicaanse nationale team en wil zijn positie niet verliezen. Naar verluidt zou Schmidt zijn voormalig pupil naar Benfica willen halen. Gutiérrez is een van de vele (ex-)PSV'ers die met een hereniging met hun ex-trainer in verband wordt gebracht: ook Mauro Júnior, Sangaré en Mario Götze (inmiddels Eintracht Frankfurt) staan of stonden op het lijstje van de Duitser.