Sadio Mané opnieuw verkozen tot beste voetballer van Afrika

Donderdag, 21 juli 2022 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Sadio Mané is donderdagavond tijdens de CAF Awards opnieuw uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar. De aanvaller van Bayern München, die deze zomer de overstap maakte vanuit Liverpool, troeft daarmee onder meer zijn voormalig ploeggenoot Mohamed Salah en voormalig Ajacied Sébastien Haller af.

Mané was al sinds 2019 titelhouder van de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer, nadat de award door de coronapandemie twee jaar lang niet werd uitgereikt. Er waren sinds eind juni nog dertig genomineerden in de race, al was Mané vanaf het begin favoriet. De Senegalees draaide bij Liverpool een topseizoen en pakte in februari de Afrika Cup door in de finale via penalty's af te rekenen met het Egypte van Salah.

Mané kreeg donderdagavond tijdens het uitreikingsgala in het Marokkaanse Rabat het hoogste aantal stemmen, voor Salah en Chelsea-doelman Édouard Mendy. De aanvaller maakte nog geen 24 uur daarvoor zijn officieuze debuut voor Bayern München in een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten. Het is voor Mané zijn tweede uitverkiezing tot beste Afrikaanse speler. Samuel Eto'o en Yaya Touré zijn viervoudig winnaar en daarmee recordhouder.

Aloiou Cissé, die al sinds 2015 bondscoach is van Senegal, werd gekroond tot beste mannelijke coach. Desiree Ellis, bondscoach van de Zuid-Afrikaanse dames, werd verkozen tot beste vrouwelijke coach. Pape Ousmane Sakho van de Tanzaniaanse club Simba SC kreeg voor een weergaloze omhaal de prijs voor beste doelpunt van het jaar. Asisat Oshoala van Barcelona werd voor de vijfde keer in haar carrière gekozen tot beste vrouwelijke voetballer van Afrika.