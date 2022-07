‘Frenkie de Jong en Depay verschijnen aan tafel voor indringend gesprek’

Donderdag, 21 juli 2022 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

Frenkie de Jong en Memphis Depay hebben geen sportieve toekomst bij Barcelona, zo zal Xavi zijn twee Oranje-internationals in een indringend gesprek duidelijk proberen te maken. Volgens Sport moet de hoofdtrainer ervoor zorgen dat De Jong en Depay het laatste zetje richting de uitgang krijgen. Beide spelers staan tot nu toe allesbehalve te popelen om te vertrekken.

Barcelona is momenteel voor een voorbereidingstour in de Verenigde Staten. Waar even gespeculeerd werd dat De Jong thuisgelaten zou worden, mocht de 25-jarige middenvelder net als Depay mee in het vliegtuig naar Amerika. Xavi zou daarbij wel hebben aangegeven om tafel te willen met de Nederlanders. Als ze besluiten om bij Barcelona te blijven, dan dreigt een seizoen met nauwelijks speelminuten.

De selectie van Barcelona is dermate versterkt dat De Jong en Depay overbodig zijn geworden. Op het middenveld kan Xavi beschikken over Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Nico González en nieuwkomers Franck Kessié en Pablo Torre. Voorin zijn de opties nóg veel groter. Depay moet opboksen tegen onder meer Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Raphinha, Ferran Torres en Ansu Fati.

Zoals inmiddels veelvuldig gemeld doet Manchester United er alles aan om De Jong in te lijven. De Engelse grootmacht is al langere tijd akkoord met Barcelona, dat 75 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen kan bijschrijven. Ook Chelsea probeert zich op de achtergrond nog te mengen in het transferspel rond de 25-jarige middenvelder. Depay staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar lijkt niet happig om in te gaan op het voorstel van de Londenaren. Barça verlangt twintig miljoen euro voor de 28-jarige spits.