AZ kan na één bevlieging van debutant Odgaard nog niet achteroverleunen

Donderdag, 21 juli 2022 om 22:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

AZ zal over een week vol aan de bak moeten in Bosnië-Herzegovina. De Alkmaarders hebben donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League in eigen huis weliswaar gewonnen van Tuzla City, maar deden dat slechts met één doelpunt verschil. Dani de Wit zette die treffer via een vroege penalty op het scorebord, nadat debutant Jens Odgaard na een prachtige aanname ten val was gebracht: 1-0.

Jesper Karlsson ontbrak door een blessure op de linkerflank bij AZ en werd vervangen door Odgaard. Opvallende namen in de opstelling waren verder die van doelman Hobie Verhulst, die de concurrentiestrijd heeft gewonnen van Peter Vindahl, en Milos Kerkez. De jonge linksback veroverde na het vertrek van Owen Wijndal naar Ajax een basisplaats ten faveure van aankoop Mees de Wit.

Rust in Alkmaar. AZ gaat met een 1-0 voorsprong rusten! Dani de Wit scoorde uit een penalty. #AZTUZ pic.twitter.com/D5l0ARM1eo — VTBL ? (@vtbl) July 21, 2022

Tuzla City deelde na enkele minuten een waarschuwing uit aan AZ, toen Jasmin Celikovic onder druk van Sam Beukema rakelings langs de kruising kopte uit een hoekschop. De thuisploeg nam vervolgens de overhand en dwong na twaalf minuten een penalty af. Dat was te danken aan Odgaard, die met een aanname achter het standbeen langs wegdraaide en vervolgens onderuit werd gehaald door doelman Nevres Fejzic. De terechte penalty die volgde werd afgerond door Dani de Wit: 1-0.

AZ voerde de druk op, maar had zichtbaar moeite om openingen te vinden tegen de gegroepeerde Bosniërs. Kerkez, die sowieso opviel op de linkerflank met soepel samenspel met Odgaard, vuurde na 35 minuten van grote afstand kiezelhard op de lat. Pas kort na rust volgde een nieuwe kans voor AZ, toen Dani de Wit in het drukke strafschopgebied met het hoofd klaarlegde voor Odgaard. De Deense aanvaller wist echter geen raad met de vrije kopkans en mikte over.

Odgaard bereidde kort daarna zelf een kans voor door voor te zetten op Vangelis Pavlidis, die met de borst naast mikte. Het spelniveau dat AZ op de mat bracht daalde vervolgens en grote kansen op een tweede doelpunt bleven uit. Hier en daar kwam Tuzla zelfs gevaarlijk dicht in de buurt van het doel van Verhulst. Mirzad Mehanovic vuurde een kwartier voor tijd na een fraai hakje rakelings naast. Dani de Wit probeerde het in de voorlaatste minuut aan de overzijde met een zwevende kopbal, die het doel eveneens niet bereikte.